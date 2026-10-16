Benjamín Gil toma las riendas de los Diablos Rojos del México

El tijuanense sustituirá a Lorenzo Bundy al frente de la novena escarlata; llega respaldado por una de las trayectorias más exitosas del beisbol mexicano

Los Diablos Rojos del México hicieron oficial este jueves el nombramiento de Benjamín Gil como su nuevo mánager para la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), en una decisión que apuesta por la experiencia y el liderazgo de uno de los estrategas más laureados del país.

La organización capitalina confirmó la llegada del conocido "Matador", quien asumirá el reto de conducir a la franquicia más ganadora del beisbol mexicano con el objetivo de devolverla a la lucha por el campeonato y conquistar el título número 19 de su historia.

Gil llega al conjunto escarlata para ocupar el puesto que dejó Lorenzo Bundy, quien tras dirigir al club a los campeonatos de 2024 y 2025 continuará dentro de la organización como asistente deportivo de la gerencia.

Con amplio recorrido en los diamantes

El nuevo timonel cuenta con un amplio palmarés tanto como jugador como en su faceta de dirigente. Entre sus logros destaca un anillo de Serie Mundial con los Angelinos de Los Ángeles en 2002, además de múltiples campeonatos en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), donde suma seis títulos como mánager, cifra que lo coloca entre los más exitosos en la historia del circuito invernal.

Asimismo, el estratega ha sido una pieza clave en el crecimiento del beisbol mexicano a nivel internacional. Bajo su mando, la Selección Mexicana de Beisbol alcanzó las semifinales del Clásico Mundial de Beisbol 2023, logrando el mejor resultado de México en la historia del torneo.

La contratación de Gil representa el inicio de una nueva etapa para los Diablos Rojos del México, que buscan mantenerse entre los protagonistas de la LMB y regresar a la conquista del campeonato tras quedarse cortos en su intento por alcanzar el tricampeonato.