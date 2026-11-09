Bengals arrasa con Falcons en duelo internacional de Madrid

Con este resultado, los Bengals llegaron a seis victorias y dos derrotas, mientras que los Falcons sumaron su segunda derrota consecutiva

Los Cincinnati Bengals vencieron este domingo a los Atlanta Falcons en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, con una destacada actuación del quarterback Joe Burrow, quien lanzó tres pases de touchdown y consiguió otro por la vía terrestre.

La ofensiva de Cincinnati mostró un desempeño dominante el domingo para conseguir su cuarta victoria consecutiva con un marcador de 34-17.

Burrow completó 24 de 29 pases para 271 yardas y encabezó un ataque que sumó al menos 30 puntos por cuarto partido seguido, algo que el equipo no conseguía desde 1997.

Ja’Marr Chase y Tee Higgins destacan en la ofensiva de Cincinnati

Ja’Marr Chase terminó con 10 recepciones para 155 yardas y un touchdown. Durante la primera mitad consiguió ocho atrapadas para 142 yardas, mientras que Tee Higgins aportó dos recepciones de anotación en el encuentro disputado en la casa del Real Madrid.

Después de una recepción de touchdown de 47 yardas en el primer cuarto, Chase y Higgins celebraron al estilo español: Higgins imitó a un toro al colocar las manos sobre su cabeza como si fueran cuernos, mientras Chase simuló ser un torero con un capote imaginario.

Con este resultado, los Bengals llegaron a seis victorias y dos derrotas (6-2), mientras que los Falcons sumaron su segunda derrota consecutiva y quedaron con marca de 3-6.

Madrid recibe su segundo partido de temporada regular de la NFL

El encuentro en el Santiago Bernabéu representó el segundo partido de temporada regular de la NFL disputado en Madrid, después de que los Miami Dolphins vencieran 16-13 en tiempo extra a los Washington Commanders en el partido inaugural celebrado en España el año anterior.

Una multitud de 78 mil 660 personas asistió al encuentro, con una aparente mayoría de aficionados de los Cincinnati Bengals frente a los seguidores de Atlanta.

El partido formó parte de los nueve encuentros que la NFL programó fuera de Estados Unidos para esta temporada. Los compromisos restantes se disputarán en Múnich, Alemania, y en Ciudad de México.

Durante los últimos dos minutos del encuentro, las luces del Bernabéu se apagaron repentinamente justo cuando los Bengals se preparaban para ejecutar un centro, por lo que la jugada tuvo que repetirse.