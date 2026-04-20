Bengals adquieren a Dexter Lawrence en un cambio con Giants

Cincinnati obtuvo al tackle defensivo Dexter Lawrence a cambio de la décima selección del draft de la NFL y acordó una extensión millonaria hasta 2028

Los Bengals de Cincinnati realizaron un importante intercambio al adquirir al tackle defensivo Dexter Lawrence, procedente de los Giants de Nueva York, a cambio de la décima selección del próximo draft de la NFL.

El acuerdo fue anunciado este domingo, tras haber sido pactado la noche del sábado, sujeto a que el jugador supere el examen físico correspondiente.

Como parte del trato, Cincinnati también acordó una extensión de contrato con Lawrence, quien recibirá en promedio 28 millones de dólares por temporada hasta 2028, de acuerdo con reportes cercanos a la negociación.

El liniero defensivo, de 28 años, se encontraba en medio de una extensión firmada en 2023 y habría solicitado ser traspasado en busca de un nuevo acuerdo financiero.

Impacto defensivo para Cincinnati

Lawrence llega a unos Bengals que tuvieron una de las peores defensivas de la liga la temporada pasada, ubicándose en los últimos lugares en yardas, puntos permitidos y defensa contra la carrera.

El equipo apuesta por reforzar su línea defensiva con una figura probada, mientras mantiene su núcleo ofensivo liderado por Joe Burrow, Ja’Marr Chase y Tee Higgins.

Por su parte, los Giants suman ahora dos selecciones dentro de las primeras diez del draft, consolidando una estrategia de reconstrucción bajo su nuevo cuerpo técnico.