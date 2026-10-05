Ben Whittaker vence a Conor Wallace y se acerca al título mundial

Sus desplazamientos, velocidad de respuesta y golpes de contragolpe dificultaron que Wallace impusiera su ataque desde la guardia zurda

Ben Whittaker aseguró su posición como retador obligatorio al título mundial semipesado de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al vencer por decisión unánime a Conor Wallace, aunque necesitó resistir un cierre complicado para conservar el invicto.

El británico ganó el sábado 3 de octubre en Birmingham, Inglaterra, con tarjetas de 117-111, 116-112 y 115-113 después de 12 asaltos. Además, retuvo su campeonato Silver del Consejo Mundial de Boxeo.

Wallace pone en peligro la victoria en los últimos asaltos

Whittaker construyó su ventaja durante buena parte de los primeros nueve episodios. Sus desplazamientos, velocidad de respuesta y golpes de contragolpe dificultaron que Wallace impusiera su ataque desde la guardia zurda.

El panorama cambió en el décimo asalto, cuando el norirlandés encontró mejores oportunidades con su izquierda y obligó al británico a sujetarlo para frenar la presión.

En el último episodio, Wallace conectó repetidamente y puso en problemas a Whittaker, quien recurrió a los amarres y terminó varias veces en la lona. El árbitro no contabilizó esas acciones como caídas válidas, por lo que no inició cuentas de protección.

La reacción de Wallace no alcanzó para compensar la ventaja acumulada por su rival. Whittaker llegó a la campana final y recibió el fallo favorable de los tres jueces.

Whittaker mantiene el invicto y apunta al cinturón de Bivol

El medallista de plata de Tokio 2020 dejó su registro en 13 victorias, ninguna derrota y un empate. Wallace, nacido en Newry y establecido profesionalmente en Australia, quedó con 17 triunfos y dos derrotas, después de llegar al combate con diez victorias consecutivas.

El resultado acerca a Whittaker a su primera oportunidad por un campeonato mundial absoluto. El cinturón de la FIB pertenece a Dmitry Bivol, aunque todavía no se ha anunciado una fecha para ese enfrentamiento.

Una revancha queda abierta tras el cierre del combate

Después de la pelea, Whittaker reconoció que perdió concentración cuando consideraba tener el encuentro controlado y admitió que Wallace lo sorprendió con un buen golpe.

También expresó interés en volver a enfrentarlo. Su entrenador, Andy Lee, y el promotor Eddie Hearn dejaron abierta la posibilidad de una revancha antes de la oportunidad mundialista, sin que exista un acuerdo confirmado.

Así, el británico salió de Birmingham con el triunfo y una mejor posición para disputar el título, pero con un cierre que Wallace buscará utilizar como argumento para un segundo combate.