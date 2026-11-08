Ben Shelton remonta y avanza a la final del Masters de París

El estadounidense venció a Luca Van Assche en tres sets y espera al ganador del duelo entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud

El estadounidense Ben Shelton consiguió su boleto a la final del Masters de París tras remontar ante el francés Luca Van Assche, a quien derrotó por 5-7, 6-3 y 6-4 en una semifinal disputada este sábado.

El tercer preclasificado tuvo que reaccionar en el set definitivo, luego de que su rival consiguiera un quiebre para colocarse 3-1. Sin embargo, Shelton recuperó el control del encuentro al ganar cuatro juegos consecutivos y ponerse arriba 5-3.

El francés logró conservar su servicio cuando el estadounidense buscaba cerrar el partido, pero Shelton respondió con su saque para asegurar la victoria y convertirse en el primer finalista del torneo.

Shelton encontró la reacción en el set decisivo

El tenista estadounidense reconoció que necesitó mantener la confianza para superar el momento complicado del encuentro y aprovechar las oportunidades que se le presentaron.

“Sé que siempre va a haber alguna pequeña posibilidad de que pueda ejecutar”, comentó Shelton. “Si puedo ser valiente y seguir ganando mi saque y mantenerme con el tipo, siento que hay una pequeña ventana”.

Con este resultado, el jugador de 24 años se acerca a la posibilidad de conquistar su quinto título de la temporada y el octavo de su carrera profesional. Además, buscará sumar un tercer trofeo de categoría Masters, después de sus dos victorias en Montreal.

Van Assche dejó escapar una oportunidad histórica

Luca Van Assche, de 22 años y sin preclasificación en el torneo, disputaba la primera semifinal de un Masters de su trayectoria. El francés comenzó con fuerza y se llevó el primer set por 7-5, en un parcial muy disputado.

Shelton igualó el encuentro en la segunda manga, en la que consiguió mantener su servicio sin conceder puntos en el juego que cerró con una precisa volea de revés cerca de la red.

En el tercer set, Van Assche logró adelantarse 3-1 después de conectar un golpe de derecha paralelo a la línea que superó a Shelton. Sin embargo, el estadounidense reaccionó de inmediato, recuperó el quiebre y tomó ventaja hasta colocarse 5-3.

El francés comenzó a mostrar señales de desgaste físico, mientras Shelton encontró mayor precisión en sus golpes. El estadounidense celebró cuando su ace número 19 lo acercó al triunfo.

El único título que Van Assche ha conseguido en su carrera llegó este año en Estoril, Portugal, sobre arcilla al aire libre.

Shelton espera a Alcaraz o Ruud en la final

El estadounidense conocerá a su rival después de la segunda semifinal del sábado, en la que se enfrentarán el español Carlos Alcaraz y el noruego Casper Ruud.

Alcaraz, segundo preclasificado y ganador de siete títulos de Grand Slam, llega a ese compromiso después de salvar dos puntos de partido el viernes. Ruud, por su parte, ha sido tres veces subcampeón de torneos de Grand Slam.

Tras su victoria, Shelton explicó que uno de sus principales objetivos fue reducir los errores no forzados, especialmente con la derecha, y aprovechar la velocidad de la superficie.