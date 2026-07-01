Ben Shelton queda fuera de Wimbledon en su debut

El estadounidense Ben Shelton fue eliminado en la primera ronda de Wimbledon tras caer en cinco sets ante el finlandés Otto Virtanen

El estadounidense Ben Shelton, número cinco del ranking mundial, fue eliminado en la primera ronda de Wimbledon al perder frente al finlandés Otto Virtanen, ubicado en el puesto 140 de la ATP, en un intenso partido que se prolongó durante cuatro horas y 24 minutos.

Virtanen se impuso con parciales de 4-6, 6-3, 7-6 (10), 2-6 y 7-6 (9), firmando una de las sorpresas de la jornada en el Grand Slam británico.

El duelo se definió en un dramático super tie-break

El encuentro se resolvió en el super tie-break del quinto set, donde ambos tenistas protagonizaron un cierre muy parejo.

Shelton dispuso de una pelota de partido al resto, pero no logró concretarla. Con el marcador igualado 9-9, Virtanen ganó el punto con su servicio y, en la siguiente oportunidad, selló la victoria en su primer punto para partido.

Virtanen iguala su mejor actuación en Wimbledon

Con este triunfo, el tenista finlandés igualó su mejor resultado histórico en Wimbledon y avanzó a la siguiente ronda del torneo.

Por su parte, Shelton se despidió prematuramente del certamen después de que en la edición anterior había alcanzado los cuartos de final.

La eliminación del estadounidense también modifica el panorama del cuadro masculino, ya que Alexander Zverev, número dos del mundo, evita un posible enfrentamiento con Shelton en unas hipotéticas semifinales.