Ben Shelton conquista Múnich tras imponerse a Flavio Cobolli

El tenista estadounidense Ben Shelton se coronó en el Abierto de Múnich con una sólida victoria en dos sets ante el italiano

El tenista estadounidense Ben Shelton, segundo cabeza de serie y número seis del ranking ATP, se proclamó campeón del Abierto de Múnich este domingo tras vencer al italiano Flavio Cobolli en sets corridos por 6-2 y 7-5.

Con este triunfo, Shelton suma un nuevo título a su palmarés, que se añade al logrado en Dallas en febrero de este año y al Masters 1000 de Canadá conquistado en 2025.

El estadounidense impuso condiciones desde el arranque del partido, mostrando un juego sólido que le permitió llevarse el primer set con claridad (6-2), pese a los intentos de reacción de Cobolli, quien venía de eliminar al alemán Alexander Zverev en semifinales.

Aunque el italiano logró entrar en ritmo durante algunos tramos, Shelton mantuvo el control gracias a la efectividad de su servicio y su agresividad desde el fondo de la cancha.

Un cierre con tensión

El segundo set fue más equilibrado, con Cobolli llegando a adelantarse momentáneamente y generando complicaciones con golpes profundos que pusieron en aprietos al estadounidense.

Sin embargo, el partido se convirtió en un intercambio constante hasta el empate 5-5, momento en el que Shelton logró un ‘break’ decisivo que inclinó la balanza a su favor.

Con firmeza en los últimos juegos, el estadounidense cerró el set 7-5 para sellar el campeonato en una hora y media de juego.

El título en Múnich confirma el buen momento de Shelton en la temporada 2026, consolidándolo como uno de los jugadores más competitivos del circuito y reforzando su posición entre los mejores del ranking mundial.