Bélgica conquista la Pro Liga y asegura boleto olímpico

La selección belga se ha consolidado como una de las principales potencias del hockey internacional durante la última década.

Bélgica se proclamó campeona de la Pro Liga masculina de hockey 2025-26 tras imponerse por 2-1 a Países Bajos, resultado que le permitió asegurar el título a falta de una jornada para concluir la competencia.

Con este campeonato, el conjunto belga alcanza su segundo título en la historia del torneo y el primero desde 2021, cuando también logró finalizar en la primera posición de la clasificación general.

Además del trofeo, Bélgica obtuvo una recompensa adicional al garantizar su presencia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. De acuerdo con el sistema de clasificación vigente de la Federación Internacional de Hockey (FIH), los campeones de las temporadas 2025-26 y 2026-27 de la Pro Liga reciben una plaza directa para la justa olímpica.

La selección belga se ha consolidado como una de las principales potencias del hockey internacional durante la última década. Entre sus logros destacan la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el título de campeona del mundo conseguido en 2018.

Con la clasificación asegurada y un nuevo trofeo en sus vitrinas, Bélgica confirma su candidatura para volver a pelear por las medallas en Los Ángeles 2028.