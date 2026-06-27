Bélgica avanza a 16vos con un contundente 5-1 sobre Nueva Zelanda

El encuentro también tuvo un significado especial para Thibaut Courtois, quien se convirtió en el futbolista belga con más partidos disputados en Mundiales

Bélgica despertó en el momento más importante de la fase de grupos y goleó 5-1 a Nueva Zelanda para avanzar a la ronda de dieciseisavos como líder del Grupo G, después de un inicio lleno de dudas en el torneo.

El equipo europeo llegó al partido bajo presión, luego de empatar ante Egipto e Irán en sus dos primeras presentaciones, pero encontró en Leandro Trossard a su figura principal para encaminar una victoria que terminó por despejar el panorama.

Trossard lidera la reacción de Bélgica

Leandro Trossard firmó un doblete y fue clave para que Bélgica se reencontrara con su mejor versión ofensiva en el BC Place de Vancouver.

El futbolista del Arsenal abrió el marcador cerca de la media hora de juego, luego de una acción derivada de un tiro de esquina, varios rebotes dentro del área y un remate que terminó venciendo la resistencia de Nueva Zelanda.

Ya en el segundo tiempo, Trossard volvió a aparecer con una definición de volea al minuto 50 para ampliar la ventaja y dejar encaminado el pase belga a la siguiente fase.

Además del doblete de Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers también marcaron para los Diablos Rojos, que explotaron ofensivamente en la segunda mitad.

De Bruyne encontró finalmente el gol que había buscado con insistencia, mientras que Lukaku, recién ingresado al campo, respondió rápidamente para devolver tranquilidad a Bélgica después del descuento neozelandés.

Elijah Just anotó el único tanto de Nueva Zelanda en el tramo final, un gol que momentáneamente puso en duda el liderato belga por la combinación de resultados del grupo, pero la reacción europea fue inmediata.

Bélgica avanza como líder del Grupo G

Con este triunfo, Bélgica terminó en la cima del Grupo G y aseguró su lugar en la fase de eliminación directa, donde el miércoles jugará en Seattle contra un equipo que haya finalizado en el tercer lugar de su sector.

El resultado llegó en una jornada cargada de tensión, ya que el empate 1-1 entre Egipto e Irán mantuvo vivo el suspenso sobre las posiciones finales del grupo hasta los últimos minutos.

Tras haber quedado fuera en la fase de grupos hace cuatro años, Bélgica logró evitar otro tropiezo prematuro y cumplió el objetivo de avanzar, aunque el verdadero examen llegará ante rivales de mayor exigencia.

Nueva Zelanda se va sin lograr su primera victoria

Nueva Zelanda necesitaba ganar para conservar opciones de clasificación, pero fue superada por un equipo belga que dominó el encuentro y generó una amplia cantidad de remates.

Los All Whites regresan a casa sin conseguir su primera victoria en un Mundial, pese a que Elijah Just cerró su participación individual con tres goles en el torneo.

Por su parte, Bélgica ofreció su presentación más convincente hasta ahora, con 35 remates y diez disparos al arco, una muestra de la superioridad que ejerció durante gran parte del partido.

Courtois alcanza marca histórica con Bélgica

El encuentro también tuvo un significado especial para Thibaut Courtois, quien se convirtió en el futbolista belga con más partidos disputados en Mundiales, superando a Enzo Scifo.

El guardameta llegó a 18 encuentros en esta competición y apenas fue exigido durante un partido en el que Bélgica impuso condiciones desde el inicio.

Ahora, los Diablos Rojos entran a la fase de eliminación directa con el ánimo renovado, aunque con la obligación de confirmar ante rivales más fuertes que la goleada ante Nueva Zelanda no fue solo una reacción aislada, sino el inicio de una versión más competitiva del equipo.