Beccacece deja de ser D.T. de Ecuador tras derrota con México

Al término del partido, el argentino mencionó que solo le queda darle las gracias a los jugadores de la plantilla y a Ecuador

Sebastián Beccacece dejó este miércoles de ser el director técnico de Ecuador, luego de ser derrotados por la Selección Mexicana este martes en el Estadio Ciudad de México.

El entrenador argentino fue nombrado DT de Ecuador el primero de 2024.

En un año y 11 meses, Beccacece logró la clasificación de la selección ecuatoriana al Mundial 2026, así como su pase a la fase eliminatoria de esta justa mundialista.

No tengo reproches: Sebastián Beccacece

El entrenador admitió que México fue superior en el partido, lo que tomó por sorpresa al once ecuatoriano.

Al término del partido, el argentino mencionó que solo le queda darle las gracias a los jugadores de la plantilla y a Ecuador.

"Agradecimiento a los jugadores y al país, no tengo reproches".

Sobre el partido que ganó el Tri con claridad por 2-0, admitió que sus jugadores no tuvieron recursos para recuperarse en el segundo tiempo.

"Hemos sido superados en el primer tiempo. Reaccionamos en el segundo, pero no fue suficiente".

Recordemos que Ecuador venía de eliminar a Alemania con un 2-1, lo que los consolidó como uno de los mejores terceros lugares de la tabla.

¡A octavos! México vence a Ecuador y llega al quinto partido

La Selección Mexicana puso fin a una espera de 40 años y 15 días al volver a ganar un partido de eliminación directa en una Copa Mundial de la FIFA, luego de imponerse 2-0 a Ecuador y asegurar su boleto a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El conjunto dirigido por el Tri resolvió el encuentro desde la primera mitad gracias a las anotaciones de Julián Quiñones, al minuto 22, y Raúl Jiménez, al 31, goles que terminaron siendo suficientes para sellar una victoria histórica frente al representativo sudamericano.