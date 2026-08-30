Beatriz Briones termina sexta en Mundial de Canotaje

La mexicana Beatriz Briones terminó sexta en K1 500 metros del Mundial de Canotaje Sprint en Polonia, mejorando su resultado de 2025

La mexicana Beatriz Briones consiguió el sexto lugar en la prueba K1 500 metros del Mundial de Canotaje Sprint, que se disputa en Poznan, Polonia.

La seleccionada nacional completó el recorrido con un tiempo de 1:50.56 minutos, quedándose a poco más de dos segundos de la zona de medallas. Con este resultado, Briones mejoró la actuación que tuvo en la edición de 2025, cuando finalizó en la octava posición.

¡Es sexta del mundo! 🚣🏻‍♀️🇲🇽



La olímpica Beatriz Briones concluye en el sexto lugar en la final de K1-500m, al cronometrar 1:50.56 minutos, en el Mundial de Canotaje Poznan 2026, en Polonia 🇵🇱



👉La mexicana superó su actuación del Mundial 2025, donde terminó en el octavo sitio pic.twitter.com/0h13hplk0e — CONADE (@conadeoficial) August 29, 2026 El resultado en Polonia refuerza la trayectoria de la canoísta mexicana, quien fue medallista en el Mundial de Halifax 2022 dentro de la prueba K4 500 metros y también ha representado al país en Juegos Olímpicos. Briones llegó al Mundial después de protagonizar una destacada actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, donde consiguió cinco medallas de oro como parte de la delegación mexicana. La mexicana volvió a entrar en acción en Poznan como integrante del bote nacional de K4 500 metros, junto con las neoleonesas Karina Alanís, Ximena Hernández y Maricela Montemayor. La embarcación mexicana consiguió avanzar a la Final B, por lo que las representantes nacionales continuaron su participación en la competencia mundial.