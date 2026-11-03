Bears vencen a Seahawks y suman su tercer triunfo consecutivo

El margen de 17 puntos puso fin a una racha de 30 juegos, entre temporada regular y playoffs, en los que Seattle no había perdido por más de cuatro puntos

Caleb Williams abrió el partido con un pase de touchdown y Jeffery Simmons consiguió una captura en su primera serie defensiva con Chicago. Los Bears vencieron 34-17 a los Seahawks en Seattle el lunes 2 de noviembre y mejoraron su marca a 6-2 con su tercera victoria consecutiva.

Swift anota tres veces y liquida la reacción de Seattle

Chicago tomó la ventaja con una serie de 17 jugadas que terminó en un pase de una yarda de Williams a Luther Burden. El mariscal completó 24 de 34 envíos para 247 yardas, recibió una sola captura y no perdió el balón.

Sam Darnold mantuvo a Seattle en el partido con un pase de anotación de 43 yardas a Jaxon Smith-Njigba poco antes del descanso. En el último cuarto, conectó con Cooper Kupp para otro touchdown y los Seahawks convirtieron el intento de dos puntos para acercarse 20-17.

Chicago respondió con una carrera de anotación de D’Andre Swift. En la siguiente posesión de Seattle, Austin Booker desvió un pase de Darnold y James Lynch lo interceptó y devolvió hasta la yarda seis de los Seahawks. Swift aprovechó la posición de campo para marcar su tercer touchdown terrestre de la segunda mitad y sellar el resultado con 4:41 por jugar.

Simmons presiona a Darnold desde su primera serie

Los Bears adquirieron a Simmons la semana anterior en un traspaso con Tennessee que incluyó dos selecciones de primera ronda. El tackle defensivo terminó su debut con seis tacleadas, una captura, otro derribo para pérdida de yardas y un pase defendido. Chicago limitó a Seattle a 252 yardas totales, apenas 81 por tierra, y a una conversión en 11 terceros intentos.

Darnold completó 17 de 34 pases para 188 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Los Seahawks, campeones defensores del Super Bowl, cayeron a 4-4 tras su tercera derrota en cuatro partidos. El margen de 17 puntos también puso fin a una racha de 30 juegos, entre temporada regular y playoffs, en los que Seattle no había perdido por más de cuatro puntos.