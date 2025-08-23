Bears sorprenden y derrotan a los Chiefs en semana 3 de la de NFL

Chicago Bears sorprendió a Kansas City Chiefs con un triunfo por 27-29 en su última ofensiva en partido de la semana 3, última de la pretemporada de la NFL

Chicago Bears sorprendió este viernes a Kansas City Chiefs con un triunfo por 27-29 en su última ofensiva en partido de la semana 3, última de la pretemporada de la NFL.

Tyson Bagent conectó con Jahdae Walker en las diagonales el 'touchdown' del triunfo a solo tres segundos del final.

Bagent brilló luego de sustituir a Caleb Williams (quien sumó un 'touchdown') en la ofensiva de los Bears, pasó para 212 yardas y 3 anotaciones.

Con Chiefs, Patrick Mahomes completó ocho de 13 envíos para 143 yardas y un pase de anotación. Isiah Pacheco y Elijah Mitchell destacaron en el ataque terrestre con un 'touchdown' cada uno.

En la semana 1 de la temporada regular, Chiefs se enfrentará a Los Angeles Chargers este 5 de septiembre en la Cotinthians Arena de Sao Paulo.

También este viernes, Dallas Cowboys se impuso por 31-13 a Atlanta Falcons.

Joe Milton lució en la ofensiva de Dallas con 132 yardas por pase y un envío a las diagonales.

El grupo de corredores de los Cowboys colaboró para el triunfo con 'touchdowns' de Milton, Jaydon Blue y de Phil Mafah.

Brandon Aubrey, pateador del equipo de la estrella solitaria, anotó un gol de campo de 64 yardas.

El campeón Philadelphia Eagles derrotó por 17-19 a New York Jets.

Montrell Johnson tuvo un buen desempeño en el ataque terrestre de los Eagles. Corrió para 57 yardas y una anotación.

Con Jets estuvo en los controles Brady Cook, quien pasó para 99 yardas y sufrió una intercepción, y Adrián Martínez, pasador de origen mexicano, quien también sufrió una intercepción.

Eagles inauguró la temporada 2025 de la NFL este 4 de septiembre, cuando recibe a Dallas Cowboys.

Más temprano, Tennessee Titans, con Cam Ward como líder de su ofensiva, superó por 23-13 a Minnesota Vikings.

El receptor de origen colombiano Xavier Restrepo tuvo una discreta participación con Titans al dejar una recepción para ocho yardas.

La semana 3 de la pretemporada de la NFL concluirá este sábado con 10 partidos, entre los que destacan el duelo entre Washington Commanders y Baltimore Ravens y la visita de San Francisco 49ers a Los Angeles Chargers.