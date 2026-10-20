Bautizan una nueva flor de Perú en honor a Lionel Messi

La Salvia messii crece en los Andes peruanos, destaca por sus flores celestes y blancas y fue clasificada en peligro por las amenazas a su hábitat

Aunque todavía no se retira, Lionel Messi ya inmortalizó su nombre en la historia del futbol y del deporte, y ahora su nombre fue nuevamente inmortalizado en la naturaleza.

Se dio a conocer el descubrimiento de una nueva especie de planta con flores celestes en los Andes de Perú, la cual fue bautizada como Salvia messii, en honor al futbolista argentino.

La planta crece en las laderas rocosas del centro de Perú y se distingue por sus flores de colores blanco y celeste, como la camiseta de la selección de Argentina.

De acuerdo con el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el descubrimiento de esta planta y su nombre fueron presentados en la revista científica PhytoTaxa.

¿Cómo es la planta Salvia messii?

La planta crece a una altitud de entre 2,000 y 2,400 metros sobre el nivel del mar, en varias laderas rocosas de las regiones de Lima e Ica, en la costa central de Perú.

La Salvia messii pertenece a la familia de las lamiáceas, un grupo botánico que incluye especies como la albahaca, la menta, el romero y la salvia común.

Tras su descubrimiento, especialistas e investigadores determinaron que la planta corresponde a un arbusto aromático que crece hasta un metro y medio. La corola tiene un tubo de color blanco y un labio superior celeste claro, además de tonos fucsias en sus brácteas, que protegen la flor en desarrollo.

🪴 Perú: descubrieron una nueva flor y la nombraron "Salvia messii" en honor a Lionel Messi por la similitud de estos tonos con la camiseta de la Selección argentina. ➡️ El estudio se publicó en la revista científica Phytotaxa y fue descrito por Paúl Gonzáles, investigador de la UNMSM, junto con Rolando Uría, investigador argentino, y Jean Capcha de la asociación Huarango Nature. — Filo.news (@filonewsOK) October 17, 2026 ¿Por qué está en peligro la Salvia messii? Tras su descubrimiento, la especie fue clasificada en la categoría de “en peligro”, debido a que crece en laderas pedregosas, junto a cactus y arbustos que suelen habitar en los Andes. Su entorno la expone a amenazas como los incendios forestales, que afectan actualmente a varias regiones andinas de Perú, la construcción de carreteras y las sequías. Otras especies llevan el nombre de Lionel Messi Esta especie vegetal se suma a otros registros que han rendido homenaje al famoso futbolista argentino, como el hongo Cercopemyces messii, hallado en Salta, Argentina; la araña patagónica Acanthogonatus messii; la lagartija de la Puna Liolaemus messii; el cóndor prehistórico Vultur messii, y el braquiópodo prehistórico Discinisca messii.