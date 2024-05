 Basquetbolistas buscan poner en alto el nombre de México

Max Sierra, Pedro LaCerda, Carlos Cantú, Fernando Somarriba y Francisco Hinojosa…

Todos tienen algo en común, y es que con su talento y dedicación, han logrado poner el nombre de Nuevo León en lo alto del basquetbol en la modalidad 3x3, pero ahora tienen la oportunidad de ondear la bandera mexicana en la cima del mundo cuando disputen el internacional de Suiza.

Fernando Somarriba, capitán del equipo, nos contó sobre la preparación que han tenido.

Hemos estado teniendo varios juegos de preparación, como ir a Victoria y quedamos segundo, también tuvimos algunos juegos de preparación en Nuevo León en el Colegio de Latín donde quedamos en primero.

Pero Max Sierra admite que no ha sido un camino fácil.

Hemos participado en distintas competencias como el nacional de San Luis, el cual fue un torneo duro pero pues pudimos sacar el resultado en ambas categorías y obtuvimos el pase al mundial de Suiza.

Llegar a Suiza no es poca cosa para los chicos; “A mí me emociona por representar a mi país, nunca he jugado fuera del país, entonces es un gran reto, estará muy divertido”, comentó Francisco Hinojosa, jugador del representativo.

Pero para llegar al país europeo, necesitan apoyo, así lo explicó Pedro LaCerda, el 24 de la selección neolonesa.

Pedimos apoyo y financiamiento porque muchos no tienen la estabilidad económica para pagar un viaje así, y sería un sueño muy grande para todos jugar allá en Suiza y representar a nuestro estado y a nuestro país.

Carlos Cantú, otro de los miembros del equipo, se unió a la petición; “Fue un torneo muy duro para nosotros (el clasificatorio), pero pudimos sacarlo hasta el último momento y nos ganamos el puesto en Suiza, por eso estamos buscando patrocinadores para ir a representar a nuestro país en el torneo internacional”.

El Coach del equipo, Huitzy Martínez, profundizó sobre la situación que viven de cara al Internacional de Suiza.

Nuestro proceso ha sido un poco largo, iniciamos con los macroregionales para poder pasar a los juegos CONADE que van a ser en ciudad del Carmen en el mes de Junio y Julio.

Recientemente fuimos a la ciudad de San Luis Potosí al Nacional del circuito PRO FIBA 3x3 en el cual los chavos se ganaron el pase al internacional que es en Suiza.

Y a su vez se sumó a la petición de financiamiento;

Estamos buscando un apoyo para vuelos y hospedaje ya que es un viaje un poco costoso y queremos que realmente los chavos disfruten ese mérito que ellos lograron, que vayan a participar y representen al país que es algo que se merecen y es algo que por el cual hemos estado trabajando.

Estos 5 chicos, de la mano de su coach, lograron su cometido de meterse al Internacional de Suiza, ahora necesitan apoyo de la comunidad para seguir poniendo en alto el nombre de Nuevo León y de México ante el mundo.

El Instagram de ellos, en el cual se pueden ver los datos para poder apoyarlos, es el siguiente: @3x3nl_u16u18

Comentarios