Barren a Fuerza Regia en la Final de Zona; deja título vacante

La quinteta regiomontana cae 82-77 ante Astros de Jalisco en el cuarto juego de la Final de Zona, resultado con el que la quinteta tapatía completó la barrida

La temporada 2026 de Fuerza Regia llegó a su fin luego de caer 82-77 ante Astros de Jalisco en el cuarto juego de la Final de Zona, resultado con el que la quinteta tapatía completó la barrida en la serie y aseguró su boleto a la Gran Final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

El conjunto regiomontano, vigente campeón de la liga, no pudo evitar la eliminación en la Arena Mobil, donde protagonizó una última reacción en el cierre del encuentro, aunque insuficiente para revertir la desventaja construida por los visitantes a lo largo del partido.

Astros tomó el control desde los primeros minutos y cerró el primer cuarto con ventaja de 24-21. Con una destacada actuación de Avery Anderson III, los jaliscienses mantuvieron el dominio durante la primera mitad y aprovecharon un tercer periodo de baja productividad ofensiva de Fuerza Regia para ampliar la diferencia en el marcador.

Las lesiones y el desgaste físico también cobraron factura para el equipo dirigido por José Neto. Jugadores como Scott Bamforth, Avry Holmes y Joshua Ibarra aportaron esfuerzo y entrega, pero la escuadra regiomontana tuvo dificultades para mantener el ritmo de un rival que mostró mayor consistencia durante toda la serie.

Aunque Fuerza Regia logró acercarse en los minutos finales y redujo una desventaja que llegó a ser de 25 puntos, Astros manejó mejor los momentos decisivos para sellar la victoria por cinco unidades y concretar una de las eliminaciones más contundentes de los playoffs.

De esta manera, Fuerza Regia deja vacante el campeonato de la LNBP y concluye una campaña en la que alcanzó nuevamente las instancias decisivas, pero sin poder revalidar el título obtenido la temporada anterior. Por su parte, Astros de Jalisco se convirtió en el primer finalista de la temporada 2026, confirmando su condición de uno de los equipos más sólidos del circuito bajo la dirección de Iván Deniz.

Con la eliminación de la quinteta regiomontana, la afición se despide de una temporada marcada por la lucha y la competitividad, mientras la organización comenzará a planificar el próximo año con el objetivo de regresar a la disputa por el campeonato.