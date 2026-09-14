Barcelona vence al Levante y mantiene paso perfecto en LaLiga

El triunfo dejó al Barcelona como líder en solitario con 15 puntos, además de 21 goles anotados y solamente cuatro recibidos después de cinco jornadas

El Barcelona mantuvo su paso perfecto en LaLiga al derrotar 4-2 al Levante en el Estadio Ciudad de Valencia, aunque sufrió durante el cierre de un partido que parecía resuelto después de tomar una ventaja de tres goles.

Un doblete de Lamine Yamal, el primer gol de Xavi Espart con el equipo y una anotación de Karim Adeyemi en tiempo añadido permitieron al conjunto dirigido por Hansi Flick sumar su quinta victoria consecutiva y conservar el liderato del campeonato.

Barcelona golpea dos veces durante el arranque

El equipo visitante controló la posesión desde los primeros minutos y abrió el marcador al minuto 5. Xavi Espart avanzó con el balón y definió junto al poste derecho para celebrar su primera anotación con el primer equipo del Barcelona.

La ventaja aumentó al minuto 19 mediante una jugada elaborada desde la zona defensiva. Raphinha recibió por el costado izquierdo y envió el balón hacia Lamine Yamal, quien remató para colocar el 2-0.

Levante no abandonó su propuesta ofensiva y generó oportunidades para reducir la diferencia antes del descanso. El conjunto local cerró la primera mitad con mayor cantidad de disparos, pero Joan García respondió para conservar su portería sin goles.

Lamine Yamal firma otro doblete

Apenas habían transcurrido 42 segundos del segundo tiempo cuando Lamine Yamal ingresó al área y recibió una falta de Aïssa Mandi. El propio atacante ejecutó el penalti y convirtió el 3-0.

Con esta actuación, Yamal llegó a tres jornadas consecutivas marcando dos goles, confirmándose como la principal referencia ofensiva del Barcelona durante el comienzo de la temporada.

La diferencia de tres tantos no eliminó la resistencia del Levante. Iván Romero estuvo cerca de descontar con un remate que Andreas Christensen despejó sobre la línea, mientras el conjunto valenciano continuaba presionando la salida visitante.

Levante amenaza con remontar y Adeyemi sentencia

El partido cambió al minuto 79, cuando un error de Espart permitió que Iván Romero recuperara el balón, superara al guardameta y marcara el 1-3.

La presión local aumentó y Roger Brugué aprovechó otra pérdida del Barcelona para convertir el segundo tanto del Levante al minuto 88. Con el marcador 2-3, el equipo de Hansi Flick tuvo que retroceder para defender su ventaja durante el cierre.

Cuando el conjunto valenciano buscaba el empate, Karim Adeyemi encabezó un contragolpe y definió al minuto 90+2 para establecer el 4-2 definitivo y terminar con cualquier posibilidad de remontada.

El triunfo dejó al Barcelona como líder en solitario con 15 puntos de 15 posibles, además de 21 goles anotados y solamente cuatro recibidos después de cinco jornadas. Su siguiente compromiso será frente al Racing de Santander.