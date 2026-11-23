Ante 59,034 espectadores, el conjunto catalán aseguró una victoria que le permitió responder al triunfo del Real Madrid ante Celta de Vigo

Barcelona convirtió un 0-2 en una victoria por 3-2 ante Villarreal con tres goles en diez minutos y recuperó su ventaja de tres puntos sobre el Real Madrid en el liderato de LaLiga. Gerard Martín, Fermín López y un autogol de Pau Navarro resolvieron un encuentro que se había complicado desde el arranque en el Spotify Camp Nou.

El triunfo de este domingo 22 de noviembre, correspondiente a la jornada 13, dejó al equipo de Hansi Flick con 36 puntos, por los 33 del conjunto madridista, que el sábado había remontado ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu.

Para los azulgranas fue su tercera victoria consecutiva en el campeonato desde la derrota en el clásico del mes pasado. Villarreal, en cambio, permaneció con 15 unidades y sufrió su tercer descalabro en los últimos cuatro compromisos entre todas las competiciones.

Villarreal golpeó dos veces y Lamine falló un penalti

El equipo visitante aprovechó las imprecisiones del Barcelona para construir una ventaja de dos goles en apenas siete minutos. Tajon Buchanan interceptó un pase de Fermín López y abrió el marcador al minuto cinco con un disparo desde fuera del área.

Dos minutos después, Alberto Moleiro encontró espacio para lanzar a Tani Oluwaseyi, quien superó a la defensa y definió ante Joan García. Los dos internacionales canadienses pusieron al Villarreal en una posición favorable antes de que el conjunto local consiguiera asentarse.

Barcelona tuvo la oportunidad de descontar antes del descanso mediante un penalti señalado tras la intervención del VAR. Sin embargo, Lamine Yamal envió su cobro al poste al minuto 23, en una primera mitad también condicionada por el fuerte viento.

El extremo continuó buscando espacios por la derecha, pero los intentos azulgranas no modificaron el marcador antes del entretiempo.

Gerard Martín abrió una remontada de diez minutos

Flick mantuvo al mismo once para la segunda parte y encontró una respuesta distinta. Fermín exigió a Péter Gulácsi y João Cancelo estuvo cerca de marcar antes de que llegara el descuento.

Al minuto 57, un saque de esquina en corto permitió a Pedri enviar el centro que Gerard Martín convirtió de cabeza para el 1-2. El tanto reactivó al Barcelona y cambió el ritmo del encuentro.

El empate llegó al 61 en una jugada que comenzó con una recuperación de Raphinha. Eric García y Pedri participaron en la transición antes de que Lamine asistiera a Fermín, quien definió dentro del área para compensar el error que había precedido al primer gol visitante.

La remontada quedó completa al 67. Lamine habilitó a Eric por la derecha y su centro raso fue desviado por Pau Navarro hacia su propia portería. Del minuto 57 al 67, Barcelona transformó la desventaja de dos goles en un 3-2.

Barcelona sostuvo el liderato y buscó ampliar la diferencia

Con la ventaja, los locales mantuvieron la iniciativa y dispusieron de oportunidades para evitar un cierre apretado. Anthony Gordon y Dani Olmo, quienes ingresaron después de la remontada, obligaron a intervenir a Gulácsi, mientras Lamine también estuvo cerca de encontrar su gol.

Villarreal no recuperó la amenaza ofensiva del inicio y terminó con diez jugadores por la expulsión de Navarro, quien recibió una segunda amarilla en el tiempo añadido. La inferioridad numérica llegó cuando el Barcelona ya había dado vuelta al resultado.

Ante 59,034 espectadores, el conjunto catalán aseguró una victoria que le permitió responder al triunfo del Real Madrid ante Celta de Vigo. La reacción sostuvo su ventaja en la cima, aunque dejó una tarea pendiente: corregir los errores que lo obligaron a resolver en diez minutos un partido que había empezado a perder desde el quinto.