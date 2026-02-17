Barcelona seguirá en la F1 hasta 2032 alternando con Spa

El Circuit de Barcelona-Cataluña continuará en la Fórmula Uno hasta 2032 y organizará grandes premios en 2028, 2030 y 2032

El Circuit de Barcelona-Cataluña permanecerá en el calendario del Mundial de Fórmula Uno hasta 2032, aunque lo hará de forma alternada con el trazado belga de Circuit de Spa-Francorchamps, según anunciaron oficialmente las partes implicadas este lunes.

El acuerdo fue alcanzado entre el circuito catalán y Formula One Management (FOM), tras varios meses de negociaciones, y amplía la relación que concluía al término de la temporada 2026.

Con este nuevo convenio, Barcelona organizará grandes premios en 2028, 2030 y 2032. Dejará así de ser sede ininterrumpida del campeonato a partir de 2027, condición que había mantenido durante 36 ediciones consecutivas desde la inauguración del trazado en 1991.

La edición de 2026, programada del 12 al 14 de junio, estrenará además la denominación de Gran Premio de F1 de Barcelona-Catalunya.

Este año, España contará con dos citas del campeonato: una en Montmeló y otra en Madrid, ciudad que acordó albergar una carrera entre 2026 y 2035 y que asumirá la denominación oficial de Gran Premio de España.

Respaldo institucional

El presidente y consejero delegado de la Fórmula Uno, Stefano Domenicali, destacó que “Barcelona es una ciudad increíble” y celebró la ampliación del vínculo con un circuito donde los aficionados “reciben con mucha pasión” a los pilotos.

Por su parte, Pol Gibert, secretario general de Empresa y Trabajo y consejero delegado de Circuits de Catalunya, valoró la renovación como un paso clave para consolidar a Cataluña como referencia en el calendario internacional.

Según las autoridades catalanas, cada edición del gran premio genera una inyección económica superior a los 300 millones de euros, además de proyectar la imagen de la región como sede capaz de organizar eventos deportivos de primer nivel.