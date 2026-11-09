Barcelona remonta al Atlético con doblete de Fermín López

El Barcelona terminó con 63 por ciento de posesión y 19 remates, frente a nueve del Atlético, en un encuentro que reunió a 69 mil 788 espectadores

El Atlético de Madrid tenía a su alcance el liderato de LaLiga cuando Giuliano Simeone abrió el marcador al minuto 10. El Barcelona remontó con dos goles de Fermín López y se impuso 2-1 el domingo 8 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano. El triunfo permitió al vigente campeón llegar a la pausa internacional con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid y cinco sobre el Atlético.

El Atlético se adelantó y Joan García evitó el segundo

El equipo de Diego Simeone presionó la salida del Barcelona desde los primeros minutos. Marc Pubill estrelló un cabezazo en el travesaño y Joan García frenó a Julián Álvarez en un mano a mano. El Barça también encontró el larguero con un remate de Pedri tras un pase de Lamine Yamal.

El 1-0 nació de un cambio de orientación de Álex Baena. Lee Kang-in intervino por la derecha y Julián Álvarez dio el último pase a Giuliano Simeone, que llegó por el centro y definió a corta distancia. El Atlético mantuvo la presión y obligó a Joan García a intervenir de nuevo ante Julián y Baena.

El Barcelona igualó en el minuto 45. Pedri condujo hacia el área y el balón quedó suelto para Fermín, que remató de zurda y colocó el disparo junto al poste. El 1-1 antes del descanso borró la ventaja que el Atlético había sostenido durante buena parte del primer tiempo.

De Jong dio salida al Barça y Yamal asistió a Fermín

Hansi Flick dio entrada a Frenkie de Jong por Brian Fariñas en el descanso. El neerlandés partió como lateral derecho y se cerró hacia el mediocampo en las posesiones del Barcelona. Con una opción más para sacar el balón, los visitantes pudieron instalarse en campo rival y acercar a Fermín y Yamal por la derecha.

El Atlético todavía encontró espacios al contragolpe con Julián Álvarez. Diego Simeone incorporó a Alexander Sørloth al minuto 60, pero el Barcelona ya generaba ocasiones con mayor frecuencia. Jan Oblak detuvo un disparo de Fermín tras un pase de Yamal. Al minuto 66, el extremo volvió a encontrarlo con un balón filtrado y el centrocampista definió de derecha para sellar la remontada.

El Barcelona terminó con 63 por ciento de posesión y 19 remates, frente a nueve del Atlético, en un encuentro que reunió a 69 mil 788 espectadores.

Barcelona llega al parón con 33 puntos

El resultado dejó al Barcelona con 11 victorias en 12 jornadas. Tras perder ante el Real Madrid, el equipo de Flick encadenó el 6-1 sobre el Alavés y la remontada en el Metropolitano para recuperar una ventaja de tres puntos sobre el conjunto blanco, segundo con 30. El Atlético quedó tercero con 28.

La liga se reanudará para ambos equipos el domingo 22 de noviembre. El Barcelona recibirá al Villarreal y el Atlético visitará al Getafe.