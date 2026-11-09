Barcelona remonta al Atlético 2-1 con doblete de Fermín López

La victoria 2-1 mantiene al Barcelona líder en LaLiga con 33 puntos sobre el Real Madrid, que se quedó con 30. El Atlético es tercero con 28

El centrocampista del Barcelona, Fermín López, volvió a aparecer en un partido grande y ayudó al líder de la liga española a remontar para ganar 2-1 en el campo del Atlético de Madrid el domingo.

Los partidos de la liga española estuvieron marcados por homenajes al delantero del Tenerife Jesús de Miguel, quien murió tras un partido de segunda división el lunes.

Fermín López lidera la remontada del Barcelona

Fermín, de 23 años, destacó en un duelo entre el mejor ataque y la mejor defensa de La Liga.

El Atlético, que había encajado apenas ocho goles antes del encuentro, dominó al inicio y se adelantó con un tanto de Giuliano Simeone. Al Barcelona le costó encontrar la manera de superar la poblada defensa rojiblanca hasta que Fermín igualó con un preciso disparo con efecto de zurda antes del descanso.

Completó la remontada en el minuto 66 después de que Lamine Yamal lo asistiera dentro del área, a la espalda de la defensa.

La victoria mantuvo al Barcelona en lo más alto, con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El Atlético es tercero, a cinco puntos del Barcelona.

La Liga rinde homenaje a Jesús de Miguel

Antes, el árbitro César Soto Grado detuvo el partido de La Liga del Real Betis en Elche en el minuto nueve para que aficionados, jugadores, personal de los equipos y oficiales rindieran homenaje a De Miguel, quien murió tras una colisión en el campo durante el partido del Tenerife el lunes.

Hubo homenajes similares en el minuto nueve de todos los partidos de la liga española este fin de semana —De Miguel llevaba el número 9—, mientras que su muerte también fue lamentada en tributos previos al inicio de los encuentros.