Barcelona recibe a Arman Tsarukyan y le entrega camiseta

La visita a Barcelona llega después de una victoria importante para Tsarukyan en su carrera dentro de la división de peso ligero

Arman Tsarukyan cambió por un momento el octágono por las gradas del Camp Nou. El peleador de la UFC visitó al Barcelona durante el fin de semana del Clásico ante el Real Madrid y recibió una camiseta personalizada de manos del presidente del club, Joan Laporta.

La prenda llevaba el apellido del armenio y el número 11. Durante el encuentro también estuvo presente el vicepresidente azulgrana, Rafa Yuste, como parte de la bienvenida al contendiente de peso ligero.

Tsarukyan compartió fotografías de la visita en sus redes sociales y agradeció a Laporta y al Barcelona por el recibimiento. El peleador también aprovechó su estancia para presenciar uno de los partidos más esperados del calendario español.

Tsarukyan y Khabib apoyaron a rivales en el Clásico

En las gradas, Tsarukyan coincidió con el excampeón de la UFC Khabib Nurmagomedov. Ambos siguieron el encuentro desde el Camp Nou, aunque con preferencias distintas: el armenio apoyó al Barcelona, mientras que el ruso respaldó al Real Madrid.

El partido terminó 2-1 a favor del conjunto madridista, con dos goles de Kylian Mbappé. Raphinha anotó por los locales. Después del duelo, Tsarukyan felicitó a Khabib por la victoria y expresó su confianza en que el equipo azulgrana se recuperará.

Busca una oportunidad por el título de la UFC

La visita a Barcelona llega después de una victoria importante para Tsarukyan en su carrera dentro de la división de peso ligero. El 19 de septiembre noqueó al brasileño Maurício Ruffy en el primer asalto de UFC 331, en Los Ángeles, y mejoró su récord profesional a 24 triunfos y tres derrotas.

Recientemente, el peleador afirmó que le comunicaron que su próximo combate sería por el campeonato de las 155 libras, posiblemente a principios de 2027. Sin embargo, todavía no hay una fecha ni un rival anunciados oficialmente.