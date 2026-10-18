Barcelona golea al Real Betis y mantiene su paso perfecto

Pese a la ventaja, el conjunto catalán cometió un error defensivo a balón parado que permitió al Betis empatar momentáneamente por medio de Valentín Gómez, quien aprovechó un centro en segunda jugada tras un córner.

Sin embargo, antes del descanso, un preciso saque de esquina ejecutado por Fermín fue cabeceado a la red por Rodri para devolver la ventaja a los visitantes.

🚨🎥 | Lamine Yamal scores for FC Barcelona against Real Betis with a powerful long-range strike from outside the box! https://t.co/Xd0mn0b0VE — Culers Pro (@CulersPro) October 17, 2026

Justo al filo del intermedio, La Cartuja celebró temporalmente el empate con una excepcional volea de Giovani Lo Celso a la escuadra; sin embargo, el árbitro anuló la diana a instancias del VAR por una mano previa de "Cucho" Hernández.

La expulsión que marcó el partido

La segunda mitad arrancó con un vertiginoso ritmo de ida y vuelta. El brasileño Gabriel Jesús puso el 1-3 al empujar un pase de la muerte servido por Lamine Yamal, apenas minutos después de que el propio Betis viera otro tanto anulado.

Aunque el conjunto verdiblanco recortó distancias momentáneamente con un tanto de Abde, la acción que decantó definitivamente la balanza se produjo en el minuto 55.

En medio de la celebración del gol bético, se desató una trifulca que acabó con Facundo Bernal expulsado con tarjeta roja directa tras propinar un leve cabezazo a Lamine Yamal —quien también vio la amonestación por una acción previa—.

Con más de media hora de superioridad numérica, el Barcelona asumió el control absoluto del encuentro y manejó los tiempos a placer.

Aprovechando dos graves errores en la salida de balón del guardameta Valles, los azulgranas sentenciaron la goleada en el tramo final con tantos de Eric García y Dani Olmo, cerrando un nuevo triunfo que afianza su liderato absoluto en la competición.