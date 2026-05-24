Barcelona golea a Lyon y conquista su cuarta Champions femenil

El conjunto blaugrana firmó una actuación demoledora en la segunda mitad para conquistar su cuarta Champions League en apenas seis temporadas

El Barcelona Femenil volvió a dominar Europa y confirmó su lugar como la nueva potencia del futbol femenil al derrotar con autoridad 4-0 al OL Lyonnes en la final de la UEFA Women’s Champions League 2026, disputada este sábado en el Ullevaal Stadion de Oslo, Noruega.

El conjunto blaugrana firmó una actuación demoledora en la segunda mitad para conquistar su cuarta Champions League en apenas seis temporadas, consolidando una dinastía que ahora desafía el histórico dominio europeo del Lyon, club que presume ocho títulos continentales.

La gran figura de la final fue la delantera polaca Ewa Pajor, quien después de perder cinco finales europeas finalmente levantó el trofeo más importante del continente con un doblete decisivo.

Barcelona resolvió la final con una segunda mitad aplastante

Durante los primeros 45 minutos, el Lyon logró incomodar al Barcelona con presión alta, intensidad física y peligro constante en jugadas a balón parado.

La arquera Cata Coll apareció en momentos importantes para sostener el empate, especialmente tras un remate de cabeza de Wendie Renard y un peligroso tiro libre de Selma Bacha.

Incluso, el conjunto francés llegó a marcar al minuto 14 por conducto de Lindsey Heaps, pero el gol fue anulado tras revisión del VAR debido a una posición adelantada previa.

La decisión terminó marcando el rumbo de la final.

Después del descanso, Barcelona elevó el ritmo, encontró espacios y terminó desbordando por completo a la defensa francesa.

Ewa Pajor cumplió el sueño europeo

La atacante polaca pasó de una primera mitad imprecisa a convertirse en la protagonista absoluta del encuentro.

Pajor había desperdiciado oportunidades claras antes del descanso, incluida una jugada en la que intentó sorprender con un disparo bombeado ante la salida de la portera Christiane Endler, pero el balón terminó rozando la red lateral.

Sin embargo, la historia cambió completamente en el segundo tiempo.

El primer gol llegó al minuto 55, cuando Patri Guijarro condujo una larga jugada desde mediocampo y asistió a Pajor, quien definió con un disparo raso y potente para abrir el marcador.

La polaca volvió a aparecer al 69 tras una serie de llegadas consecutivas del Barcelona y empujó el balón cerca del arco para marcar el segundo.

“Es increíble, somos el mejor equipo de Europa, estoy orgullosa de todas, no tengo palabras”, expresó Pajor tras la final.

“Para mí es un sueño cumplido por fin”, agregó la atacante de 29 años.

Salma Paralluelo cerró la goleada histórica

Con el Lyon completamente superado física y futbolísticamente, el Barcelona encontró todavía más espacios en los minutos finales.

Salma Paralluelo apareció al minuto 90 con un potente zurdazo que terminó prácticamente por liquidar el encuentro.

Ya en tiempo agregado, la atacante española firmó su doblete tras definir con tranquilidad en un contragolpe para sellar el contundente 4-0.

El cierre reflejó la superioridad blaugrana durante la segunda mitad, donde el equipo español controló posesión, ritmo e intensidad ofensiva.

Pere Romeu conquista Europa como entrenador principal

La final también representó una revancha deportiva para el técnico Pere Romeu, quien conquistó su primera Champions League como entrenador principal del Barcelona.

Romeu había sido asistente de Jonatan Giráldez en los títulos europeos de 2023 y 2024, antes de asumir el mando del equipo.

Curiosamente, Giráldez ahora dirige al Lyon, por lo que la final enfrentó al antiguo cuerpo técnico blaugrana en bandos opuestos.

“Fue una victoria del equipo”, señaló Romeu tras conquistar el título europeo.

Barcelona completa otro póker de títulos

Con la conquista europea, Barcelona cerró otra temporada histórica al ganar:

Champions League Femenina

Liga F

Copa de la Reina

Supercopa de España

El club catalán logró así un nuevo póker de títulos nacionales e internacionales, reafirmando el dominio que ha construido en el futbol femenil durante los últimos años.

Además, el triunfo permitió al Barcelona igualar al Frankfurt como el segundo club más ganador en la historia de la Champions femenina, solo detrás del Lyon.

La victoria en Oslo confirmó que el Barcelona no solo volvió a la cima europea, sino que ahora es el gran referente del futbol femenil mundial.