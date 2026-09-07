Barcelona golea 5-0 al Valencia y asume liderato en España

El resultado dejó al Valencia en el último lugar de la clasificación y aumentó la presión sobre Corberán, cuyo equipo mostró dificultades defensivas

El Barcelona asumió el liderato en solitario del torneo español después de golear 0-5 al Valencia en Mestalla, en una jornada marcada por el doblete de Lamine Yamal y las protestas de la afición local contra la dirección del club.

Fermín López, Raphinha y Pedri completaron la victoria del conjunto dirigido por Hansi Flick, que alcanzó su cuarto triunfo consecutivo y aprovechó el tropiezo del Real Madrid para colocarse al frente de la clasificación.

Lamine Yamal encabeza una contundente victoria

Lamine Yamal volvió a ser la principal figura ofensiva del Barcelona al marcar dos de los cinco goles. El atacante abrió el marcador con una definición de zurda por encima de Stole Dimitrievski y posteriormente tuvo otra anotación anulada por una posición adelantada.

Fermín también tuvo una participación determinante. Además de conseguir uno de los goles, el mediocampista asistió a Raphinha y encontró espacios constantemente ante una defensa valencianista que mostró dificultades para contener los avances del conjunto visitante.

Pedri y Rodri dirigieron el juego desde el mediocampo, mientras Joan García respondió en las oportunidades más peligrosas que generó el Valencia. Arnaut Danjuma fue el jugador local que más exigió al guardameta azulgrana.

Dani Olmo aportó mayor movilidad después de ingresar desde el banquillo y Gabriel Jesus disputó sus primeros minutos oficiales con el Barcelona, luego de comenzar la temporada bajo un proceso de adaptación física.

Protestas agravan el momento deportivo del Valencia

La goleada ocurrió en medio de un ambiente de inconformidad en Mestalla. La Grada de Animación permaneció vacía durante los primeros minutos como parte de una protesta contra la gestión del club, mientras se escucharon silbidos dirigidos a los jugadores, al entrenador Carlos Corberán y al presidente Kiat Lim.

La presencia del directivo aumentó la tensión entre los aficionados, quienes expresaron su inconformidad desde las tribunas. Conforme avanzó el encuentro, algunos seguidores abandonaron el estadio y quienes permanecieron despidieron al equipo con una fuerte pitada.

El resultado dejó al Valencia en el último lugar de la clasificación y aumentó la presión sobre Corberán, cuyo equipo mostró dificultades defensivas y escasa capacidad de respuesta frente al dominio del Barcelona.

Barcelona toma impulso antes de su compromiso europeo

La ventaja permitió a Hansi Flick administrar minutos y realizar ajustes de cara al próximo encuentro de la Liga de Campeones ante el Feyenoord. Sin embargo, el partido también dejó la salida de Eric García tras un choque accidental con Rodri durante una jugada a balón parado.

Jules Koundé tomó el lugar del defensor y los primeros reportes apuntaron a una posible lesión en el tabique nasal, situación que deberá ser valorada antes de los siguientes compromisos del equipo.

La victoria significó además una respuesta deportiva para el Barcelona después de haber perdido en Mestalla durante el cierre de la campaña anterior. El encuentro también podría convertirse en su última visita liguera al histórico estadio si el Valencia concreta su traslado al Nou Mestalla para la temporada 2027-2028.