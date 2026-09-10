Barcelona arrolla al Feyenoord en su estreno en la Champions

El Barcelona arrancó la actual edición de la Liga de Campeones con un aplastante triunfo en casa de 5-1 sobre el Feyenoord

El Barcelona se alzó con una contundente victoria de 5-1 sobre el Feyenoord en la cancha del Camp Nou, en el arranque de la fase de liga de la Champions League 2026-27.

El equipo dirigido por Hansi Flick tomó el control desde los primeros minutos y abrió el marcador apenas al minuto 3 gracias a un gol de Raphinha, quien aprovechó una asistencia de Lamine Yamal. Más tarde, al 22', Karim Adeyemi amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área para colocar el 2-0 antes del descanso.

En la segunda mitad, el dominio azulgrana continuó. Raphinha firmó su doblete al minuto 57 tras recibir un pase de Pedri, mientras que Lamine Yamal se hizo presente en el marcador con un magistral tiro libre al 77' para el 4-0.

El conjunto neerlandés logró descontar al minuto 82 por conducto de Sem Steijn, quien aprovechó una asistencia de Gonçalo Borges para marcar el único tanto visitante. Sin embargo, la reacción fue breve, ya que Gabriel Jesus sentenció la goleada al 85' con un remate de cabeza tras un centro de Lamine Yamal, estableciendo el definitivo 5-1.

Con este resultado, el Barcelona sumó sus primeros tres puntos en la Liga de Campeones de la UEFA y confirmó el gran momento que atraviesa en el inicio de la temporada.

La figura del encuentro fue Raphinha, autor de dos goles, aunque también destacó la actuación de Lamine Yamal, quien aportó un tanto y dos asistencias.