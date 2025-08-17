Barbadillo visitó al heredero del histórico 7, Ángel Correa

Barbadillo marcó toda una época con los Tigres, logrando darle junto a una gran generación de jugadores encabezada por Tomás Boy y Oswaldo Batocletti

Histórico encuentro se dio la mañana de este viernes en la cancha del estadio Universitario, cuando Gerónimo Barbadillo visitó a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, y tuvo la oportunidad a quien hoy porta el número 7, el argentino campeón del mundo, Ángel Correa.

Hace apenas unas semanas, se desató gran polémica en la ciudad a causa de que el número 7 le fue otorgado a Correa, siendo que este había sido retirado como homenaje al 'Patrulla', esto en la década de los 80s.

Sin embargo, y para acabar con cualquier malestar que pudo haber prevalecido sobretodo en los aficionados de la vieja guardia, el peruano visitó el Coloso de San Nicolás de los Garza, y lució contento de saludar al heredero de su número, pero también de convivir con las leyendas Nahuel Guzmán, André Pierre Gignac, y Guido Pizarro.

