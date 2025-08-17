Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Deportes

Barbadillo visitó al heredero del histórico 7, Ángel Correa

Por: Alejandro Aguirre Castelán

15 Agosto 2025, 15:47

05

05

Compartir

Barbadillo marcó toda una época con los Tigres, logrando darle junto a una gran generación de jugadores encabezada por Tomás Boy y Oswaldo Batocletti

Barbadillo visitó al heredero del histórico 7, Ángel Correa
Publicidad

Histórico encuentro se dio la mañana de este viernes en la cancha del estadio Universitario, cuando Gerónimo Barbadillo visitó a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, y tuvo la oportunidad a quien hoy porta el número 7, el argentino campeón del mundo, Ángel Correa.

Hace apenas unas semanas, se desató gran polémica en la ciudad a causa de que el número 7 le fue otorgado a Correa, siendo que este había sido retirado como homenaje al 'Patrulla', esto en la década de los 80s.

Sin embargo, y para acabar con cualquier malestar que pudo haber prevalecido sobretodo en los aficionados de la vieja guardia, el peruano visitó el Coloso de San Nicolás de los Garza, y lució contento de saludar al heredero de su número, pero también de convivir con las leyendas Nahuel Guzmán, André Pierre Gignac, y Guido Pizarro.

Barbadillo marcó toda una época con los Tigres, logrando darle junto a una gran generación de jugadores encabezada por Tomás Boy y Oswaldo Batocletti, sus primeras dos estrellas al escudo de la U, por lo que es considerado uno de los grandes en la rica historia felina.

 

IMG_7892.jpeg

IMG_7895.jpeg

IMG_7882.jpeg

Comentarios