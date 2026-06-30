¡Bailó samba! Brasil derrota a Japón con gol de último minuto

Con goles de Casemiro y Gabriel Martinelli, el "Scratch do Ouro" dejó fuera a Japón, que no supo aguantar la ventaja que consiguió en el primer tiempo

En uno de los grandes partidos de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, la selección de Brasil derrotó 2-1 a Japón en su partido de dieciseisavos de final con un gol agónico de Gabriel Martinelli, que le dio el pase a los sudamericanos.

El primer tiempo fue como se esperaba: equilibrado, pues aunque la "Canarinha" fue la que tomó primero la iniciativa, Japón era más sabio a la hora de tener la pelota, por lo que logró hacer daño primero, luego de varios minutos de estudio mutuo.

Fue hasta el minuto 26 que Kaishū Sano interceptó un pase adelante del centro del campo y condujo casi sin resistencia para pegar un tiro fuerte, raso y colocado a la esquina del arco de Alisson, quien solamente vio pasar el balón.

Este gol le pegó duro a los brasileños, pues comenzaron a caer en varios errores y cierta desesperación por el orden mostrado por los nipones, que fueron asentándose más con el pasar de los minutos.

Aunque Zion Suzuki tuvo muy buenas intervenciones, la realidad es que el "Scratch do Ouro" tampoco fue avasallador; incluso se salvó en algunas ocasiones y terminó agradeciendo el medio tiempo.

Justo en el descanso llegó la magia que caracteriza a Carlo Ancelotti, pues para el complemento le cambió por completo la cara a sus pupilos, que salieron a comerse al rival.

Quizá su dominio no fue como el que tuvieron otras generaciones de Brasil, pero sí como se espera de uno de los mejores equipos del mundo. Con la salida de Lucas Paquetá, el equipo se vio un poco más revolucionado al frente.

A diferencia de lo visto en el primer tiempo, donde se buscaba que el juego se disputara a ras de pasto, en el complemento la propuesta sudamericana fue más aérea, intentando hacer valer su buen pie para central y la presencia física para rematar.

Con este nuevo planteamiento, llegó el empate gracias a Casemiro, quien remató un centro perfecto de Gabriel Magalhães, lo que le dio un buen impulso a Brasil.

Ya con la confianza a tope y con Japón contra las cuerdas por la presión rival, era solo cuestión de tiempo para que cayera el tanto del triunfo para la "Canarinha", que cuando juntó a su talento logró encontrar a Gabriel Martinelli para darle su pase a la siguiente fase.

Ahora, la "Verdeamarelha" espera en octavos al ganador del partido entre Costa de Marfil y Noruega, el cual se disputará este martes.