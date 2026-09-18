Avanzan Canadá y Nigeria a cuartos del Mundial Sub 20 Femenil

Las dos selecciones esperan rivales para la ronda de cuartos de final en actividad del Mundial Femenil Sub 20 que se celebra en Polonia

Las selecciones de Canadá y Nigeria lograron este jueves el pase a los cuartos de final del Mundial femenino Sub 20 de futbol, que se juega en Polonia, tras eliminar en octavos a las de Francia (1-3) e Inglaterra (0-3).

Canadá, subcampeona en 2002, dio cuenta de Francia en el Stadion ŁKS de Łódź, donde se impuso por 1-3 con un triplete de Kaylee Hunter. En el tramo final Kenza Roche-Dufour anotó el tanto del honor francés.

Las canadienses se cruzarán el domingo en cuartos, en el mismo escenario, con la ganadora del duelo de esta tarde entre la tricampeona y defensora del título, Corea del Norte, y Japón, ganadora del torneo en 2018.

Nigeria, dos veces subcampeona del mundo (2010 y 2014), sacó el billete para cuartos en Bielsko-Biała al golear 3-0 a Inglaterra con tantos de Tosin Rafiu, Janet Akekoromowei y Mary Mamadu. Las inglesas fallaron un penalti que hubiera supuesto el 1-1.

En cuartos, las nigerianas se enfrentarán el domingo en Łódź a la ganadora del partido de este jueves entre la anfitriona, Polonia, y Colombia.