Avanza Rayados a Concachampions tras triunfo de Toluca y América

La victoria de Rayados ante Chicago en Leagues Cupo significó algo más que el pase a semifinales, ya que también aseguraron su boleto a la Concachampions 2027

Los Rayados de Monterrey aseguraron su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027 luego de que Toluca y América consiguieran su boleto a las semifinales de la Leagues Cup 2026, resultado que terminó beneficiando al conjunto albiazul mediante el sistema de distribución de plazas para el torneo continental.

La escuadra dirigida por Matías Almeyda obtuvo su pase sin necesidad de esperar los resultados de las siguientes rondas del certamen binacional, ya que los triunfos de América sobre Columbus Crew y de Toluca ante Austin FC garantizaron que los tres boletos que otorga la Leagues Cup para la Concacaf Champions Cup quedaran en manos de clubes de la Liga MX.

De acuerdo con el reglamento de la competencia, cuando un club obtiene su clasificación por más de una vía, el cupo adicional se reasigna al siguiente equipo mejor ubicado en la tabla anual que aún no tenga boleto asegurado. Esa situación favoreció a Monterrey, que concluyó como el octavo mejor equipo de la temporada 2025-2026 del futbol mexicano.

Los primeros seis representantes mexicanos para la edición 2027 ya habían quedado definidos al término de la campaña anterior: Cruz Azul, Toluca, Tigres, Pumas, Chivas y América. Con la redistribución de plazas derivada de la actuación de los clubes mexicanos en Leagues Cup, Pachuca y Rayados se sumaron a la lista de clasificados.

Hasta nueve equipos mexicanos en Concachampions

La sobresaliente actuación de los equipos de la Liga MX en la actual edición del torneo entre clubes mexicanos y estadounidenses permitió que el futbol mexicano alcance una cifra récord de participantes en la próxima Copa de Campeones de la Concacaf, con hasta nueve representantes.

Para Rayados, el boleto representa el primer gran objetivo cumplido bajo el mando de Almeyda, además de mantener viva la posibilidad de volver a competir por el máximo campeonato de clubes de la región, torneo en el que Monterrey es uno de los equipos más exitosos de la historia con cinco títulos conquistados.

Aunque la Pandilla ya tiene asegurada su presencia en la edición 2027 de la Concachampions, el club regiomontano buscará seguir avanzando en la Leagues Cup, donde todavía aspira a pelear por el título y a cerrar con protagonismo su participación en el certamen internacional.