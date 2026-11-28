La Selección Mexicana Sub 17 empató 0-0 ante Venezuela, resultado que le permitió terminar como líder del Grupo K con siete puntos

La Selección Mexicana Sub-17 ya conoce a su próximo rival en el Mundial de la categoría: Argentina.

El Tri consiguió su boleto a los dieciseisavos de final después de empatar 0-0 frente a Venezuela y asegurar el primer lugar del Grupo K con siete puntos.

El conjunto mexicano llegó al último compromiso de la fase de grupos con seis unidades, producto de sus dos victorias anteriores, por lo que tenía margen para cerrar su clasificación.

Ante la Vinotinto, el técnico Jürgen Castañeda apostó por una alineación que mezcló a varios de sus titulares habituales con futbolistas que habían tenido menos minutos durante el torneo.

Desde el arranque, el equipo nacional intentó imponer condiciones mediante la presión alta y la posesión de la pelota. Sin embargo, adelantar sus líneas también le permitió a Venezuela encontrar espacios para atacar.

Deverson García fue uno de los futbolistas que más aprovechó esas oportunidades, al buscar balones a la espalda de los centrales y del lateral derecho mexicano.

Sus movimientos generaron algunas complicaciones para la defensa y exigieron atención al guardameta Jesús Corona Jr.

Aunque México tuvo mayor control del encuentro, no logró traducirlo en ocasiones claras de gol. La selección venezolana, por su parte, apostó por los contragolpes y la velocidad de sus atacantes.

Una de las jugadas más discutidas ocurrió durante el primer tiempo, cuando Ángel Mota tuvo un contacto con Saúl Tejeda dentro del área venezolana. El estratega mexicano utilizó la tarjeta morada para solicitar la revisión de la acción.

El árbitro acudió al monitor, analizó las repeticiones y determinó que el contacto no era suficiente para marcar penal, por lo que mantuvo su decisión inicial.

El Tri termina invicto y se prepara para Argentina

En el complemento, el ritmo bajó y las oportunidades frente a las porterías fueron todavía más escasas. México conservó la posesión durante varios pasajes, pero volvió a mostrar dificultades para generar peligro en el último tercio del campo.

Venezuela tampoco encontró la manera de inquietar a Corona Jr., por lo que el marcador permaneció sin movimientos hasta el silbatazo final.

Con este resultado, México terminó la primera ronda con siete puntos, luego de conseguir dos triunfos y un empate, números que le permitieron quedarse con el liderato del Grupo K.

Su siguiente desafío será Argentina, que avanzó como segundo del Grupo C con cuatro unidades, después de registrar una victoria, un empate y una derrota.

El enfrentamiento entre mexicanos y argentinos será uno de los atractivos de los dieciseisavos de final, instancia en la que comenzará la eliminación directa.