Avanza Diane Parry a la final del Abierto GNP Seguros

La tenista francesa remontó un disputado encuentro en dos sets ante la estadounidense Ann Li para amarrar su pase al título.

La tenista francesa Diane Parry firmó una importante remontada para convertirse en la primera finalista del Abierto GNP Seguros, tras vencer en sets corridos por 7-6 y 6-4 a la estadounidense Ann Li en un partido que se extendió por dos horas y cinco minutos.

El encuentro arrancó con complicaciones para la raqueta europea, quien se vio abajo 3-1 y posteriormente 4-2 en el primer parcial tras ceder su servicio. A pesar de que Li estuvo en posición de set point en múltiples ocasiones y llegó a tener siete oportunidades para cerrar la manga durante el tiebreak, la paciencia de Parry le permitió recuperarse e imponerse en su primera oportunidad de quiebre.

Durante el segundo set, Li tomó una ventaja temprana de inicio, pero la francesa reaccionó de inmediato para emparejar 2-2. Tras sostener la igualdad en los momentos de mayor presión, Parry concretó el rompimiento definitivo y selló su boleto al duelo por el título en su segundo punto de partido con un 6-4.

Con este resultado, Parry alcanza la final más importante de su trayectoria y ahora espera a su oponente en el duelo por el campeonato, la cual saldrá del cruce semifinal entre Elise Mertens y Nikola Bartunkova.