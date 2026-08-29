Avanza Diane Parry a la final del Abierto GNP Seguros

La tenista francesa Diane Parry firmó una importante remontada para convertirse en la primera finalista del Abierto GNP Seguros, tras vencer en sets corridos por 7-6 y 6-4 a la estadounidense Ann Li en un partido que se extendió por dos horas y cinco minutos.
El encuentro arrancó con complicaciones para la raqueta europea, quien se vio abajo 3-1 y posteriormente 4-2 en el primer parcial tras ceder su servicio. A pesar de que Li estuvo en posición de set point en múltiples ocasiones y llegó a tener siete oportunidades para cerrar la manga durante el tiebreak, la paciencia de Parry le permitió recuperarse e imponerse en su primera oportunidad de quiebre.
Durante el segundo set, Li tomó una ventaja temprana de inicio, pero la francesa reaccionó de inmediato para emparejar 2-2. Tras sostener la igualdad en los momentos de mayor presión, Parry concretó el rompimiento definitivo y selló su boleto al duelo por el título en su segundo punto de partido con un 6-4.
Con este resultado, Parry alcanza la final más importante de su trayectoria y ahora espera a su oponente en el duelo por el campeonato, la cual saldrá del cruce semifinal entre Elise Mertens y Nikola Bartunkova.