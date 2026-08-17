Avanza Daniel Mérida a tercera ronda en Cincinnati

El tenista español venció a Zizou Bergs en dos sets y chocará ante Taylor Fritz, mientras Carreño y Bouzas cayeron eliminados.

Este domingo, el español Daniel Mérida prolongó su gira norteamericana al vencer al belga Zizou Bergs en el Masters 1000 de Cincinnati y sumar así su sexta victoria sobre pista dura entre Estados Unidos y Canadá.

La española Mérida, número 40 del mundo, venció con contundencia a Bergs por 6-3 y 6-2 en algo menos de 1 hora y 20 minutos. En la tercera ronda, el estadounidense Taylor Fritz, número 9 mundial, será un gran reto para Mérida.

Ante Bergs, Mérida se vio muy sólida, ganando el 68% de los puntos con su saque y el 40% en el resto. Esa solidez le permitió convertir las tres bolas de break que tuvo a favor y salvar las tres que afrontó en contra.

El español finalizó con 13 golpes ganadores y 18 errores no forzados -nueve de ellos dobles faltas-, frente a los 17 y 28 del belga.

Con dos semanas de éxito, Mérida, que no había ganado ningún partido como profesional sobre pista dura, se metió a cuartos de final en el Masters 1000 de Canadá y ahora a la tercera ronda en Cincinnati. Su gran papel en Montreal lo catapulta al 40 del mundo.

Los otros dos españoles que este domingo jugaron en Cincinnati al margen de la clasificada Mérida, Pablo Carreño y Jessica Bouzas, cayeron eliminados.

Carreño se despidió del torneo al perder contra el ruso Andrey Rublev por 7-6 y 6-1 en una hora y 32 minutos de juego. El moscovita lidera por 4-0 el duelo particular con el asturiano.

La checa Katerina Siniakova, por su parte, le remontó un set a Bouzas después de perder el primero en el 'tie-break'. La checa, número uno mundial en dobles, se impuso por 6-7, 6-1 y 6-1, en dos horas y 15 minutos.