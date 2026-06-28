Avanza Colombia como líder y cita a Ghana en dieciseisavos

El conjunto africano representa un rival de cuidado por su velocidad y capacidad física, por lo que el encuentro promete ser uno muy atractivo.

Colombia avanzó como líder del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ después de empatar sin goles frente a Portugal en un encuentro disputado en Miami. El resultado permitió a la selección cafetera quedarse con la primera posición de su sector y definir su próximo reto en la fase eliminatoria, donde se enfrentará a Ghana el próximo 3 de julio en Kansas City.

Aunque el marcador terminó 0-0, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo fue el equipo que más propuso durante gran parte del partido. Los sudamericanos generaron las ocasiones más claras y estuvieron cerca de llevarse la victoria, pero se encontraron con una sólida actuación del guardameta portugués Diogo Costa y con una defensa que respondió en los momentos clave.

Colombia buscó el triunfo desde el inicio

La intensidad colombiana se hizo presente desde los primeros minutos. John Córdoba estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo que pasó rozando el travesaño, mientras que Jhon Arias se convirtió en una constante amenaza por la banda derecha.

Las oportunidades continuaron llegando antes del descanso. Córdoba obligó a Costa a realizar una intervención destacada y posteriormente un defensor portugués evitó sobre la línea un remate de Arias que parecía destinado a terminar en las redes.

Portugal respondió mediante acciones aisladas lideradas por Joao Cancelo, Bruno Fernandes y Joao Félix, aunque sin lograr romper el orden defensivo colombiano encabezado por Camilo Vargas.

El VAR evitó una celebración colombiana

En la segunda mitad el partido mantuvo un ritmo competitivo, aunque con menos espacios. Colombia siguió mostrando mayor iniciativa ofensiva mientras Portugal pareció conformarse con el empate y con asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

La jugada que pudo cambiar la historia llegó en los minutos finales. Davinson Sánchez logró enviar el balón al fondo de la portería tras una acción a balón parado, pero la anotación fue invalidada por un fuera de juego detectado por el VAR.

La decisión evitó la victoria colombiana, aunque no modificó el objetivo principal: terminar en la cima del grupo.

Ghana será el próximo desafío cafetero

Gracias al empate, Colombia avanzó a los dieciseisavos de final como primer lugar del Grupo K y ahora se medirá a Ghana en busca de un boleto a la siguiente ronda. El conjunto africano representa un rival de cuidado por su velocidad y capacidad física, por lo que el encuentro promete ser uno de los más atractivos de la fase eliminatoria.

Por su parte, Portugal avanzó como segundo del sector y enfrentará a Croacia. Si supera esa eliminatoria, el conjunto europeo podría cruzarse posteriormente con España.

Colombia llegará a la siguiente fase con confianza tras una fase de grupos sólida, respaldada por un funcionamiento colectivo que le permitió cerrar invicta y mantener vivas sus aspiraciones dentro del Mundial FIFA™.