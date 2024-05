 Avanza Borussia Dortmund a la final de la Champions League

El Paris Saint-Germain (PSG) se despidió de la UEFA Champions League sin poder conquistar su primera y tan codiciada "Orejona".

El Borussia Dortmund demostró su determinación en la última temporada de Marco Reus y venció al PSG tanto en la ida como en la vuelta, asegurando su lugar como el primer finalista del torneo.

Con un gol solitario por parte de Mats Hummels en el Parque de los Príncipes, le bastó para sellar el resultado y el pase a la gran final de la UEFA Champions League.

El PSG no logró igualar el marcador y se quedó sin la oportunidad de tener la oportunidad para llevarse el máximo trofeo europeo en manos de Kylian Mbappé, quien vestirá la playera del Real Madrid.

