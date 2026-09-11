Avanza Aryna Sabalenka a su cuarta final del US Open

La tenista Sabalenka derrotó a Pegula por cuarta ocasión seguida en Flushing Meadows y ratificó su dominio sobre superficie dura.

La bielorrusa Aryna Sabalenka se clasificó a la final del Abierto de Estados Unidos por cuarta ocasión consecutiva, luego de vencer en semifinales a la estadounidense Jessica Pegula con parciales de 7-5 y 6-2.

En un encuentro que se resolvió en una hora y 20 minutos de juego, la campeona defensora de las ediciones 2024 y 2025 volvió a superar a Pegula en el complejo de Flushing Meadows, rival a la que ya había derrotado previamente en la final de 2024 y en las semifinales de 2025.

Rumbo a la final del Abierto de Estados Unidos

Con este resultado, Sabalenka asegura su boleto para disputar la final del último Gran Slam de la temporada este sábado, donde buscará ratificar su dominio en la superficie dura neoyorquina.