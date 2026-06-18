Autorizan visa a madre de Vozinha para apoyar a Cabo Verde

El portero de Cabo Verde confesó a los medios que su madre no había podido obtener el visado para entrar a tiempo en EUA y acudir al partido ante España

El líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, aseguró este miércoles que la madre del portero titular de la selección de Cabo Verde, Josimar Dias 'Vozinha', podrá obtener un visado para entrar en el país norteamericano a tiempo para presenciar el segundo partido que los 'Tiburones azules' disputan contra Uruguay en Miami el domingo.

"Es un privilegio anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener la visa a tiempo para asistir al partido de este domingo contra Uruguay. Se han eximido todas las tasas, conforme a la normativa oficial, y ya se están organizando los preparativos de viaje para que madre e hijo se reúnan en Miami", escribió en un comunicado Jeffries, que tiene sangre caboverdiana por parte materna.

Al término del primer y estelar encuentro que disputó Vozinha el lunes ante España, el guardameta confesó a los medios que su madre no había podido obtener el visado para entrar a tiempo en EUA y acudir al partido, disputado en Atlanta.

Jeffries alabó la gran actuación de Vozinha en este primer partido del grupo H ante España. Las atajadas del arquero caboverdiano fueron fundamentales para que su equipo, que debuta en un Mundial y es considerado a priori el más débil de su encuadrado, lograra cosechar un empate a cero ante el vigente campeón de Europa.

"Los caboverdianos en Estados Unidos y en toda la diáspora han celebrado el coraje y la resiliencia de los 'Tiburones azules', un equipo que partía como no favorito, uniéndose a aficionados al fútbol de naciones de todo el globo", añadió el congresista.

Jeffries aseguró que al enterarse de que la madre del arquero no pudo estar en Atlanta para ver el debut mundialista de su hijo, habló con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y le pidió "que hiciera todo lo posible para garantizar que la madre de Vozinha pudiera asistir al próximo partido de Cabo Verde".

"Agradezco al secretario Rubio, a los funcionarios del Departamento de Estado de los EUA, al Gobierno de Cabo Verde y a la FIFA por haber colaborado para hacerlo posible", concluye el mensaje del congresista.

Cabo Verde y Uruguay se enfrentan en partido de la segunda jornada del grupo H en el estadio Hard Rock de Miami el próximo domingo 21 de junio.