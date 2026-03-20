Autoriza FIFA a Piroe y Bogarde jugar con Surinam

Surinam enfrentará a Bolivia en Monterrey en un duelo clave del repechaje mundialista, con refuerzos europeos ya habilitados por FIFA.

La FIFA autorizó cambios de elegibilidad que impactan en los repechajes rumbo al Mundial, al permitir que Joël Piroe y Melayro Bogarde representen a Surinam. Ambos futbolistas, con pasado en selecciones juveniles de Países Bajos, ahora podrán defender al país con el que mantienen vínculos familiares.

FIFA avala cambio de selección

El organismo aprobó que Piroe, delantero del Leeds, y Bogarde, defensor del LASK, cambien de elegibilidad tras no haber jugado con la selección mayor neerlandesa. La medida se confirmó previo al inicio de los playoffs.

Duelo ante Bolivia en Monterrey

Surinam enfrentará a Bolivia el 26 de marzo en Monterrey, en una llave decisiva. El ganador avanzará a un segundo partido contra Irak, con un boleto al Mundial en juego.

El técnico Henk ten Cate convocó a jugadores que militan fuera del país. La llegada de Piroe y Bogarde refuerza al equipo en un momento clave.

¿Qué pasa si clasifica?

De avanzar, Surinam integraría un grupo con Francia, Noruega y Senegal, lo que representaría un reto de alto nivel.

La FIFA también autorizó que Benjamin Khaderi, del PSV, represente a Marruecos tras dejar la elegibilidad con Países Bajos.