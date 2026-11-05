Auténticos y Borregos pierden jugadores clave tras el clásico

Mirko Martos y Fernando Mayén, de Auténticos Tigres y Borregos, respectivamente, sufrieron lesiones que los dejarán fuera de actividad lo que resta de temporada

El Clásico Regio Estudiantil entre Auténticos Tigres y Borregos Monterrey, que se definió en tiempo extra con triunfo felino por 34-31, dejó importantes consecuencias para ambos programas, luego de que los jugadores Mirko Martos y Fernando Mayén sufrieran lesiones que, de acuerdo con los primeros reportes, los mantendrían fuera de actividad durante el resto de la temporada 2026 de la ONEFA.

En el caso de Fernando Mayén, corredor estelar de Borregos Monterrey, diversos reportes señalan que sufrió una ruptura de ligamento cruzado durante el encuentro disputado en el Estadio Gaspar Mass, una lesión que lo alejaría de los emparrillados por varios meses y le impediría participar en los playoffs de la campaña actual.

La baja representa un duro golpe para la ofensiva dirigida por Carlos Altamirano, ya que Mayén se había consolidado como una de las principales armas terrestres del conjunto regiomontano. Antes de lesionarse, el corredor registraba 591 yardas por tierra y 13 touchdowns en la temporada. Además, fue uno de los protagonistas del clásico al conseguir dos anotaciones para mantener a su equipo en la pelea por la victoria.

Por su parte, Mirko Martos, quarterback de Auténticos Tigres, también encendió las alarmas tras abandonar el encuentro en la segunda mitad debido a una lesión. La salida del mariscal obligó al staff de la UANL a recurrir a Joel Ramírez para concluir el compromiso, aunque los felinos lograron reponerse para llevarse el triunfo en series extra.

Martos había sido una pieza fundamental para los actuales campeones nacionales, al lanzar dos pases de touchdown en el clásico y liderar la ofensiva de los auriazules durante gran parte de la temporada. Aunque el diagnóstico definitivo no ha sido confirmado oficialmente por el programa universitario, existe preocupación de que la lesión lo margine de la recta final de la campaña.

Las ausencias de Mayén y Martos modifican el panorama rumbo a la postemporada de la Conferencia de los 14 Grandes. Mientras Auténticos Tigres mantiene el invicto y busca defender su condición de campeón, Borregos Monterrey deberá ajustar su esquema ofensivo para afrontar el cierre del calendario sin uno de sus jugadores más productivos.

Con los playoffs cada vez más cerca, ambos programas esperan los resultados médicos definitivos para determinar el tiempo de recuperación de sus figuras, aunque el escenario más probable apunta a que ninguno de los dos volverá a tener actividad en lo que resta de la temporada 2026.