Auténticos Tigres y Borregos Monterrey se alistan para Clásico

El duelo será este viernes a las 19:00 horas en el estadio Gaspar Mass de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dentro de la semana 5 de la temporada 2026

La fiesta del Clásico Regio Estudiantil de futbol americano, entre Auténticos Tigres y Borregos Monterrey, ya comenzó.

Y es que ambos conjuntos se vieron las caras hoy miércoles por la mañana en la Rectoría de la UANL, donde ofrecieron una rueda de prensa.

Por el conjunto felino estuvo presente el head coach Juan Antonio Zamora, quien estuvo acompañado de algunos jugadores, como Gael Reyes.

Mientras que por el cuadro albiazul estuvo presente el entrenador Carlos Altamirano y varios de sus jugadores, como el mariscal de campo Fernando Sarabia.

¿Cuándo será el Clásico Regio Estudiantil?

El duelo será este viernes a las 19:00 horas en el estadio Gaspar Mass de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dentro de la semana 5 de la temporada 2026 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

Ambas universidades llevan paso perfecto en la actual campaña, con marca de 3 ganados y 0 perdidos.

La última vez que se vieron las caras fue en noviembre pasado, en la final de la temporada 2025 de la ONEFA, en el estadio Borregos, donde los Auténticos se coronaron campeones al vencer 33-30 a los lanudos.