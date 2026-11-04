Auténticos Tigres vencen 34-31 a Borregos en el Clásico Regio

l Clásico ya tiene dueño, el invicto sigue intacto y los Auténticos Tigres mandaron un mensaje contundente rumbo a los playoffs

El Clásico Regio volvió a confirmar que no hay espacio para los pronósticos cuando Auténticos Tigres y Borregos Monterrey se encuentran en el emparrillado. En un duelo de emociones, golpes de autoridad y un desenlace de auténtico infarto, la UANL hizo valer su condición de local para imponerse 34-31 a su acérrimo rival, en el Estadio Gaspar Mass.

Y como toda gran historia necesita un héroe, esta vez el nombre fue Fernando Álvarez.

El pateador felino apareció en el momento de mayor presión, cuando el encuentro tuvo que definirse en series de desempate bajo las reglas NCAA. Después de conectar un gol de campo de 42 yardas durante el tercer cuarto, Álvarez volvió a tomar los controles y, con un certero disparo de 35 yardas, sentenció el encuentro para desatar la celebración de los universitarios.

La victoria permitió a los Auténticos Tigres mejorar su marca a ocho ganados y cero perdidos (8-0) y mantenerse como el único equipo invicto de la Conferencia de los 14 Grandes de ONEFA, donde es superlíder, mientras que Borregos Monterrey sufrió su primera derrota de la campaña para quedar con registro de siete victorias y un tropiezo (7-1).

Pero antes de que llegara el momento de Álvarez, ambos equipos protagonizaron una batalla de poder a poder, en la que las defensivas tuvieron que emplearse a fondo y las ofensivas encontraron la manera de responder en los momentos importantes.

Un arranque que marcó el rumbo

Los Auténticos Tigres encontraron la primera ventaja prácticamente desde el arranque, cuando un mal centro en un intento de despeje de Borregos Monterrey provocó que el balón volara hasta las diagonales, donde Carlos Moreno recuperó el ovoide para conseguir una anotación que, con el extra de José Álvarez, colocó el 7-0.

La jugada representó un primer golpe para los visitantes, que tuvieron dificultades para descifrar la presión defensiva de los felinos.

Sin embargo, el espectáculo apenas comenzaba.

En el segundo cuarto, Mirko Martos encontró a Christian Espinosa con un espectacular envío de 77 yardas para ampliar la ventaja a 14-0.

Borregos respondió mediante un pase de Fernando Sarabia a Fernando Mayen, pero nuevamente Martos y Espinosa se conectaron, ahora en una jugada de cinco yardas, para colocar el marcador 21-7.

Los visitantes no estaban dispuestos a entregar el Clásico. Sarabia encontró espacios para hacer daño y, después de conseguir una anotación por la vía terrestre, acercó a los Borregos 21-14 antes del descanso.

La primera mitad dejó en claro que ninguno de los dos equipos estaba dispuesto a ceder terreno.

Lesiones y volteretas

Para el tercer periodo, el partido comenzó a cambiar de rostro.

La defensiva de Auténticos Tigres consiguió interceptar un envío de Fernando Sarabia por conducto de Mario Lozano, pero Borregos respondió poco después con una intercepción de Arsenio Salmones sobre Mirko Martos.

La jugada tuvo un costo importante para los universitarios, pues su quarterback salió lesionado de un hombro y tuvo que abandonar el encuentro, dejando su lugar a Joel Ramírez.

La ausencia de Martos representó un duro golpe para el ataque felino, que hasta ese momento había encontrado en la conexión con Christian Espinosa una de sus principales armas.

Borregos aprovechó la oportunidad y Daniel Lozano llegó a las diagonales con un acarreo de una yarda para empatar 21-21.

La respuesta de los locales llegó mediante Fernando Álvarez, quien conectó un gol de campo de 42 yardas para recuperar la ventaja, aunque el partido todavía tenía reservadas más emociones.

En el último cuarto, Fernando Mayen encontró la zona de anotación con una carrera de dos yardas y Roberto Medina hizo efectivo el punto extra para poner adelante a Monterrey 28-24.

La presión estaba del lado de Auténticos Tigres, que necesitaban responder y encontraron en su juego terrestre la fórmula para hacerlo.

En una valiente decisión, los felinos enfrentaron una cuarta oportunidad y una yarda por avanzar en territorio de Borregos. En lugar de conformarse, apostaron por continuar la serie y Ángel Alvarado respondió con una carrera hasta las diagonales que devolvió la ventaja a la UANL por 31-28, con 10:27 minutos todavía en el reloj.

Borregos no bajó los brazos. Fernando Sarabia encabezó una ofensiva que logró avanzar hasta territorio rival, aunque en el camino perdió a Fernando Mayen por lesión. Roberto Medina mantuvo vivas las esperanzas de los visitantes al conectar un gol de campo de 27 yardas con apenas 1:35 minutos por jugarse, igualando el marcador 31-31.

El Clásico necesitaba algo más que cuatro cuartos para encontrar ganador.

Álvarez, el héroe del clásico

Con el empate en la pizarra, ambos equipos tuvieron que recurrir al desempate NCAA.

Borregos Monterrey tuvo la primera oportunidad y consiguió avanzar hasta la yarda dos de los felinos. Con la posibilidad de llevarse el encuentro en sus manos, los visitantes decidieron jugarse una cuarta oportunidad.

El balón fue entregado a Roco Villarreal, quien había ingresado en sustitución del lesionado Fernando Mayen, pero la defensiva de Auténticos Tigres respondió con una detención clave y evitó que el corredor llegara a las diagonales.

La oportunidad quedó entonces en manos de los universitarios.

Y ahí apareció nuevamente Fernando Álvarez.

El pateador felino tomó su posición y conectó un gol de campo de 35 yardas que atravesó los postes para sellar el 34-31 definitivo. El Gaspar Mass explotó de júbilo mientras los Auténticos Tigres celebraban una victoria que vale mucho más que un triunfo en el calendario.

Fue una noche de carácter, resistencia y sangre fría para los dirigidos por la UANL, que supieron sobreponerse a la lesión de su quarterback, a las dificultades para establecer su ataque terrestre y a un rival que nunca dejó de pelear.

El cierre, con la siembra en juego

Con el Clásico en la bolsa, Auténticos Tigres ahora se preparan para cerrar la temporada regular el próximo sábado, cuando visiten a los Linces de la UVM.

Un triunfo les aseguraría el primer lugar de la siembra rumbo a los Playoffs y la posibilidad de disputar como locales todos sus encuentros de postemporada, incluida una eventual Final.

Por su parte, Borregos Monterrey buscará cerrar la campaña con una victoria cuando visite a las Águilas Blancas. Los regiomontanos necesitan ganar para asegurar el segundo puesto de la siembra y mantener la ventaja de jugar en casa durante la postemporada, salvo en caso de enfrentar nuevamente a los Auténticos Tigres.

El Clásico ya tiene dueño, el invicto sigue intacto y los Auténticos Tigres mandaron un mensaje contundente rumbo a los playoffs: en el momento de mayor presión, sus pateadores también saben rugir.