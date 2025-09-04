Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Deportes

Auténticos Tigres van por rugido de revancha en la ONEFA

Por: Emmanuel Escamilla

03 Septiembre 2025, 14:59

Compartir

Los equipos representativos de las categorías Mayor y Juvenil de la UANL en la ONEFA se tomaron la foto oficial previo al arranque de la temporada

Auténticos Tigres van por rugido de revancha en la ONEFA

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) presentó a sus equipos de futbol americano de las categorías Mayor y Juvenil, que competirán en la Temporada 2025 de la ONEFA.

La ceremonia incluyó la fotografía oficial en el Estadio Raymundo Chico Rivera, con la presencia de autoridades universitarias, entrenadores y jugadores.

El rector Santos Guzmán López reconoció el esfuerzo de los atletas y la labor del cuerpo técnico, médicos y personal de apoyo.

Durante el acto, los exhortó a luchar por el título de Liga Mayor y a poner en alto los colores de la universidad.

“Hoy más que nunca debemos partirnos el alma por estos colores, por nuestra ciudad y por la Universidad. Sepan que cuentan con todo nuestro apoyo”, expresó.

0E9A3994.JPG

El coach en jefe, Juan Antonio Zamora Montemayor, destacó la llegada de 17 novatos en Liga Mayor y 45 en la categoría Juvenil, lo que garantiza la continuidad del programa.

Además, resaltó el compromiso académico de los jugadores, con 22 estudiantes de posgrado y varios en licenciatura, subrayando que la formación integral es parte esencial del proyecto.

Debut en casa ante Burros Blancos

Los Auténticos Tigres arrancarán la temporada en casa, cuando reciban a los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) este viernes 5 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Gaspar Mass.

“El equipo está listo, con los colores tatuados en la piel y con la intención de darlo todo por la Universidad”, aseguró Zamora Montemayor. 

Con información de elhorizonte

Comentarios