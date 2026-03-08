Auténticos Tigres se lleva el triunfo 30-0 sobre la UNAM

Los tricampeones de la UANL se imponen con autoridad ante Pumas Acatlán en su debut. El ataque terrestre marcó el rumbo en un inicio sólido del campeón.

Los tricampeones defensores del título en esta categoría, Auténticos Tigres de la UANL, iniciaron con el pie derecho su participación en la presente temporada al imponerse por blanqueada de 30-0 a Pumas de la FES Acatlán de la UNAM, campeones 2025 de la Conferencia Mario Ángel Borges Massa, equipo dirigido por el head coach Darío Martínez.

El conjunto felino de San Nicolás de los Garza, comandado por el HC Rolando Piña, tardó algunos momentos en imponer su ritmo de juego; sin embargo, con el paso de los minutos mostró los argumentos que lo mantienen como uno de los principales aspirantes al campeonato en la presente campaña.

Auténticos Tigres construyen ventaja desde el ataque terrestre

Al finalizar el tercer cuarto, los universitarios ya tenían controlado el encuentro con ventaja de 23-0, resultado de una ofensiva que encontró productividad principalmente por la vía terrestre.

Las primeras anotaciones llegaron gracias a los acarreos del QB Pedro Ruiz (16) y de los corredores Omar Antonio Alvarado (30) y Diego Villarreal (22), quienes cruzaron las diagonales con corridas de una, 16 y 42 yardas, respectivamente.

Leonardo Monsiváis sella el marcador con pase de touchdown

En la recta final del partido apareció el tercer mariscal de campo utilizado por el coach Piña, el zurdo Leonardo Abraham Monsiváis (10), quien finalmente pudo concretar una serie ofensiva después de dos intentos anulados por castigos.

En su tercera oportunidad, Monsiváis conectó un pase de 26 yardas con Pedro Antonio Galván (3), jugada que significó el touchdown definitivo para colocar el marcador final de 30-0.

César Aquiles Tello aporta en el juego de patada

El pateador César Aquiles Tello (17) también sumó puntos para la causa auriazul al concretar tres puntos extra y un gol de campo de 35 yardas. No obstante, falló un intento de 37 yardas y un punto adicional.

Pumas de Acatlán se queda cerca de romper la blanqueada

Los Pumas de la FES Acatlán tuvieron la oportunidad de evitar la blanqueada en la última jugada del encuentro. El pateador Irving Antonio Saldaña (2) intentó un gol de campo de 37 yardas; sin embargo, el balón fue desviado por la frontal defensiva de Auténticos Tigres.

Con este resultado, Auténticos Tigres de la UANL arranca la temporada con una victoria contundente que refuerza su condición de tricampeón defensor y envía un mensaje claro al resto de los equipos de la conferencia.