VIE 14 FEB
30°

Deportes

Auténticos Tigres Intermedia cae en la Final contra el IPN

Por: Carlos Nava

01 Mayo 2026, 22:36

Compartir
WhatsApp

A pesar de los esfuerzos finales de la UANL, una interferencia de pase defensiva de los regios permitió que las Águilas Blancas agotaran el reloj de juego

Auténticos Tigres Intermedia cae en la Final contra el IPN

En una tarde que quedará grabada en la historia del Casco de Santo Tomás, las Águilas Blancas del IPN se proclamaron campeones de la categoría Intermedia (Conferencia Dr. Jacinto Licea Mendoza) tras derrotar por la mínima diferencia, 7-6, a los tricampeones defensores, Auténticos Tigres de la UANL.

El encuentro, definido por un bloqueo de punto extra en los últimos minutos, puso fin al reinado de la escuadra regia y devolvió la gloria a la institución politécnica ante una afición que abarrotó las tribunas.

WhatsApp Image 2026-05-01 at 10.19.10 PM.jpeg

Duelo de defensivas y oportunidades perdidas

La primera mitad fue un auténtico choque de trenes. Las unidades defensivas de ambos equipos impusieron condiciones, manteniendo el marcador en cero durante los dos primeros cuartos.

El momento clave del primer tiempo llegó a falta de cuatro segundos para el descanso, cuando el pateador felino, César Aquiles Tello (17), falló un intento de gol de campo de 37 yardas, un error que, a la postre, resultaría costoso para los de San Nicolás de los Garza.

WhatsApp Image 2026-05-01 at 10.19.12 PM.jpeg

El drive del título

Al reanudarse las acciones, la ofensiva comandada por el mariscal de campo Emilio Maximiliano Delgadillo (7) encontró el ritmo. Una conexión aérea con Patricio Monzón (16) puso el ovoide en la yarda 35 de Tigres; posteriormente, Delgadillo conectó con Ian Figueroa (2) para alcanzar la zona roja.

La jugada del campeonato se concretó con un pase de 13 yardas de Delgadillo hacia Monzón, quien ingresó a las diagonales. Con el punto extra de Álvaro Matías Vargas (12), las Águilas Blancas tomaron una ventaja de 7-0.

WhatsApp Image 2026-05-01 at 10.19.11 PM (1).jpeg

El bloqueo de la gloria

En el último cuarto, los Auténticos Tigres, dirigidos por el HC Rolando Piña, lanzaron una ofensiva desesperada. Leonardo Monsiváis (10) guio al equipo con pases certeros a Marcelo Salinas y acarreos de Mauricio José Marcos. Finalmente, una jugada de pase pantalla de Monsiváis a Omar Antonio Alvarado (30) resultó en una escapada de 45 yardas para el touchdown, poniendo el marcador 7-6.

Con el empate a la vista, vino el drama: el intento de punto extra de César Tello fue bloqueado espectacularmente por el CB Bruno Maldonado (37), aprovechando una falla en la protección del bloqueo.

WhatsApp Image 2026-05-01 at 10.19.04 PM (1).jpeg

"El bloqueo de Maldonado sentenció el destino del trofeo, desatando la euforia en el emparrillado sintético del Casillero Dr. Jacinto Licea Mendoza."

Coronación en casa

A pesar de los esfuerzos finales de la UANL, una interferencia de pase defensiva de los regios permitió que las Águilas Blancas agotaran el reloj de juego. Al sonar el silbatazo final del referee Ricardo Padilla, los dirigidos por el HC Aldo Saldívar iniciaron el festejo.

WhatsApp Image 2026-05-01 at 10.19.06 PM.jpeg

El trofeo de campeones fue entregado por José Luis Rodríguez, presidente de la ONEFA, en presencia del legendario Dr. Jacinto Licea Mendoza, quien fue testigo de cómo los volátiles del Politécnico cortaron la racha de los Auténticos Tigres para volver a lo más alto del podio nacional.

WhatsApp Image 2026-05-01 at 10.19.11 PM (2).jpeg

WhatsApp Image 2026-05-01 at 10.19.12 PM (1).jpeg

Comentarios