Auténticos Tigres Femenil comienza a escribir su historia

Auténticos Tigres Femenil Tackle reafirman su compromiso de dejar el corazón en cada yarda, con la firme ilusión de conquistar el primer título de liga

El futbol americano universitario en México ha dado un paso sin precedentes. La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) escribió una página dorada en su historia deportiva al concretar los primeros encuentros oficiales de los Auténticos Tigres Femenil Tackle, convirtiéndose en la primera institución de nivel superior del país en contar con un equipo representativo femenil en esta exigente disciplina de tacleadas.

Un arranque histórico en la Liga FXF Norte

La aventura deportiva comenzó el pasado 10 de octubre en la cancha de Borregas, en San Nicolás de los Garza, donde los dos conjuntos que conforman la escuadra felina —Tigres Azul y Tigres Oro— saltaron al emparrillado para inaugurar su participación en la temporada de la Liga FXF Norte.

Previamente, se llevó a cabo una emotiva ceremonia protocolaria de inauguración con la presentación oficial de los equipos de la UANL y de sus primeros contrincantes, Raiders y Templarias.

La patada inicial selló el nacimiento formal de este proyecto que hoy abre brecha para las mujeres en el futbol americano estudiantil mexicano.

Los representativos portaron con orgullo los colores institucionales: Tigres Azul vistió su tradicional indumentaria, mientras que Tigres Oro lució un jersey blanco con franjas doradas distintivas de la Máxima Casa de Estudios del estado.

Un sueño cumplido

Para el head coach Julio Oliva Alejo, ver materializado este proyecto tras un largo camino de trabajo representa una recompensa invaluable. El estratega reconoció el esfuerzo conjunto realizado junto al coach Zamora y el respaldo de la Rectoría para brindar este espacio a las deportistas.

“¿Con qué me quedo? Con la disciplina, con la actitud de las niñas, con las ganas de poder participar... pusieron mucha actitud y mucho empeño en los dos partidos”, expresó Oliva Alejo.

La emoción se reflejó de inmediato en las jugadoras. Monserrat Flores Benítez, integrante de Tigres Azul, calificó la vivencia como una experiencia inolvidable: Se siente muy padre; es una emoción muy grande. Hicimos muy buen equipo y nos apoyamos entre todas porque somos una familia”.

Por su parte, Melany Bustos Galván, de Tigres Oro, quedó grabada en la historia del equipo al convertirse en la autora del primer touchdown para el conjunto felino. Pisé la cancha y fue un shock de realidad: ¡guau!, estamos aquí representando a nuestra alma máter, el primer equipo femenil nacional universitario. Es un orgullo bastante grande”, compartió con emoción.

Al término de la jornada inaugural, el esfuerzo individual también fue reconocido: las jugadoras Valeria Alonso Torres (Tigres Azul) y Regina García Quiroz (Tigres Oro) recibieron estatuillas como las jugadoras más valiosas (MVP) de la fecha, arropadas por familias enteras que colmaron las gradas con cánticos y porras.

Debut en el Gaspar Mass

La fiesta continuó el sábado 17 de octubre, cuando la emblemática "jungla" del Estadio Gaspar Mass abrió sus puertas para albergar la primera jornada como locales de las felinas en un vibrante partido doble.

Tigres Azul celebró por todo lo alto su primer triunfo en casa al imponerse con autoridad por 32-8 frente a Templarias.

Tigres Oro protagonizó un encuentro sumamente reñido, cayendo por un apretado marcador de 18-20 ante Borregas, dejando destellos de gran nivel competitivo.

Con la tradicional fotografía oficial sobre el emparrillado y el respaldo incondicional de su comunidad, los Auténticos Tigres Femenil Tackle reafirman su compromiso de dejar el corazón en cada yarda, con la firme ilusión de conquistar el primer título de liga en este capítulo inédito para el deporte universitario de México.