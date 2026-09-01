Auténticos Tigres celebra títulos y estrena nuevo proyecto

El equipo de Liga Mayor comenzará su temporada este viernes frente a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional, en el Estadio Gaspar Mass

Auténticos Tigres celebró los campeonatos conquistados durante 2025 en las categorías Juvenil, Intermedia y Liga Mayor de la ONEFA, en una ceremonia que también marcó el comienzo de una nueva etapa para el programa de futbol americano de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Durante la Conmemoración de Campeonatos 2025, jugadores y entrenadores recibieron reconocimientos por los resultados obtenidos, mientras la UANL anunció el arranque de la construcción de un nuevo gimnasio destinado a fortalecer la preparación de sus distintas categorías.

El rector de la UANL, Santos Guzmán López, señaló que los títulos reflejan el trabajo de estudiantes que buscan mantener un equilibrio entre el rendimiento deportivo y su formación profesional.

“El verdadero éxito de un estudiante deportista se construye cuando la excelencia deportiva camina de la mano de la formación académica. Queremos campeones en el campo, pero también profesionistas responsables y comprometidos con su comunidad”, expresó.

Reconocen los títulos de Juvenil, Intermedia y Liga Mayor

Como parte de la ceremonia, los integrantes de Liga Mayor recibieron chamarras y anillos conmemorativos, mientras que representantes de las categorías Intermedia y Juvenil obtuvieron las prendas correspondientes a sus campeonatos.

La categoría Intermedia fue reconocida por alcanzar el tricampeonato; Juvenil, por conseguir el bicampeonato, y Liga Mayor, por obtener un título que había quedado cerca de llegar a las vitrinas universitarias durante las temporadas anteriores.

El head coach de los Auténticos Tigres de la categoría mayor, Juan Antonio Zamora Montemayor, destacó que los resultados fueron producto de varios años de trabajo y pertenecen a toda la comunidad universitaria.

“Fueron años de muchos sacrificios, de sobreponerse a momentos difíciles para haber concretado un sueño que pertenece a toda la comunidad universitaria”, manifestó

Los integrantes del programa también entregaron una chamarra de campeón a Guzmán López, como reconocimiento al respaldo institucional brindado durante su gestión.

Construirán gimnasio de alto rendimiento para el programa

La celebración estuvo acompañada por el inicio de la construcción del Gimnasio de Acondicionamiento Físico de Auténticos Tigres, que se ubicará junto al Estadio Raymundo “Chuco” Rivera.

El inmueble tendrá alrededor de mil 200 metros cuadrados de construcción y estará equipado con más de 50 aparatos de fuerza. También dispondrá de áreas para realizar pruebas de velocidad y frenado, cinco oficinas administrativas para el cuerpo de entrenadores y una sala de juntas.

Su diseño tomó como referencia instalaciones deportivas de alto rendimiento y contó con la participación de especialistas del Programa de Futbol Americano, la Facultad de Organización Deportiva y la Dirección de Deportes de la UANL.

“Teníamos un sueño y este sueño hoy lo vamos a ver en la realidad”, afirmó el rector al destacar que la ampliación de la infraestructura deportiva contribuirá a la formación integral de los estudiantes.

Auténticos Tigres inicia un nuevo reto en Liga Mayor

Además de recordar los logros de 2025, el programa presentó su camino para la temporada 2026. Los jugadores de Liga Mayor se tomaron la fotografía oficial antes del comienzo de una campaña en la que buscarán conservar el protagonismo alcanzado.

Zamora Montemayor pidió al plantel dejar el campeonato anterior en la historia y concentrarse en construir un nuevo recorrido competitivo.

“El campeonato 2025 sí quedó en las vitrinas, sí, ahí va a estar, pero hoy estamos haciendo nuestra propia historia, la historia del equipo de la edición 2026”, afirmó.

La plantilla está integrada por 20 novatos y 50 veteranos, quienes asumirán el desafío de mantener la disciplina, ambición y carácter que llevaron a Auténticos Tigres nuevamente a la cima.

El equipo de Liga Mayor comenzará su temporada este viernes frente a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional, en el Estadio Gaspar Mass, a las 19:00 horas.