Auténticos Tigres avanzan invictos a semifinales de ONEFA

La UANL venció 52-29 a Borregos Guadalajara y sumó su décima victoria. Ahora espera rival para disputar la semifinal en el Gaspar Mass

Los Auténticos Tigres de la UANL mantienen su paso perfecto en la temporada 2026 de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA). El conjunto universitario derrotó 52-29 a Borregos Guadalajara el viernes 13 de noviembre en el Estadio Gaspar Mass y consiguió su décima victoria consecutiva para instalarse en las semifinales de la Conferencia de los 14 Grandes.

El equipo dirigido por Juan Antonio Zamora confirmó su condición de líder invicto y aseguró que la siguiente eliminatoria se dispute ante su afición. Los felinos están a un triunfo de regresar a la final, aunque primero deberán conocer a su próximo rival.

El encuentro tuvo momentos de presión para los universitarios, especialmente cuando Guadalajara redujo la diferencia a siete puntos al comienzo de la segunda mitad. Sin embargo, la UANL respondió con 17 unidades consecutivas y recuperó el control del marcador.

Defensiva y equipos especiales impulsan el triunfo felino

La primera anotación de Auténticos llegó tras un balón suelto de Borregos Guadalajara. Patricio de la Rosa (0) recuperó el ovoide y avanzó cerca de 60 yardas entre los rivales, antes de entregarlo al tackle defensivo Fernando Ramírez (92), quien completó la jugada hasta las diagonales.

En la segunda posesión del conjunto visitante, Aldo Herrera (3) protagonizó otra jugada determinante al devolver una patada de despeje aproximadamente 60 yardas para conseguir un touchdown. Con las conversiones de José Fernando Álvarez (36), los locales cerraron el primer cuarto con ventaja de 14-0.

Borregos respondió en el segundo periodo con un pase de Carlos Santiago Sánchez (15) para Andrik Velasco (20), quien llegó a la zona de anotación. No obstante, Ángel Alvarado (31) amplió nuevamente la diferencia con una carrera de 64 yardas.

La ofensiva universitaria sumó otra anotación mediante una conexión aérea entre el mariscal Joel Ramírez (12) y Christian Espinosa (6), en un envío de 45 yardas que colocó el marcador 28-7.

Antes del descanso, Guadalajara volvió a descontar con un pase de diez yardas de Sánchez para Josué Navarro (19). Así, ambos equipos se fueron a los vestidores con una diferencia de 14 puntos: 28-14.

Auténticos responde a la reacción de Borregos Guadalajara

El conjunto tapatío aprovechó la primera posesión del tercer cuarto para acercarse 28-21, luego de que Ramón Franco (8) atrapara un pase de 25 yardas de Carlos Santiago Sánchez.

La respuesta de los Auténticos llegó con un gol de campo de Álvarez y posteriormente con una anotación terrestre de Joel Ramírez, quien consiguió llegar a las diagonales en una situación de primera y gol. Con esos puntos, la UANL tomó distancia de 38-21.

La defensiva también contribuyó al resultado. Salvador Luna (34) interceptó un envío de Guadalajara y recorrió 36 yardas hasta la zona de anotación, ampliando la ventaja felina a 45-21.

Los visitantes consiguieron otra anotación por conducto de Alfredo Lira (2), quien realizó un acarreo de 20 yardas. En la conversión de dos puntos, Pablo Velázquez (17) conectó con Ramiro Ochoa (18) para dejar el marcador 45-29.

Una devolución de casi 100 yardas sella la victoria

La última anotación del encuentro llegó mediante una de las jugadas más destacadas de la noche. Miguel Ángel Rosales (15) realizó una devolución de patada de cerca de 100 yardas y llevó el balón hasta las diagonales para sentenciar el triunfo de los universitarios.

Con el punto extra de José Fernando Álvarez, los Auténticos Tigres establecieron el 52-29 definitivo y celebraron su décima victoria de la campaña, resultado que les permite conservar el invicto y avanzar a la siguiente ronda.

Auténticos Tigres esperan rival para la semifinal en el Gaspar Mass

El próximo adversario de la UANL saldrá del enfrentamiento entre Borregos Puebla y Leones Anáhuac México Norte, programado para el sábado 14 de noviembre.

El ganador de ese partido enfrentará a los Auténticos Tigres en el Estadio Gaspar Mass, donde el equipo regiomontano buscará extender su racha y conseguir el boleto a la final de la Conferencia de los 14 Grandes. La fecha y el horario de la semifinal están pendientes de confirmación.