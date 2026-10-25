Auténticos Tigres aplastan a Zorros con regreso de Mirko Martos

Los Auténticos Tigres de la UANL vencieron 58-28 a los Zorros del Cetys en Mexicali, con una destacada actuación de Mirko Martos

Los Auténticos Tigres de la UANL vencieron 58-28 a los Zorros del Cetys en Mexicali, con una destacada actuación de Mirko Martos, quien regresó a los emparrillados después de una semana de inactividad por una conmoción.

El mariscal de campo lanzó cuatro pases de anotación en apenas un cuarto y medio para encaminar la victoria de los campeones, que mantienen su paso perfecto con seis triunfos en seis partidos.

Martos volvió a la actividad y rápidamente marcó diferencias en el ataque de la UANL. En apenas un cuarto y medio de juego, el quarterback conectó cuatro pases de anotación para impulsar a los regiomontanos frente a los Zorros del Cetys.

El regreso del pasador fue uno de los puntos destacados del encuentro, en el que Auténticos Tigres mostró su capacidad ofensiva para conseguir una victoria contundente como visitante.

Nilson García aporta dos anotaciones terrestres

La ofensiva de los felinos también encontró respuestas por la vía terrestre. Nilson García cruzó dos veces las diagonales para contribuir al marcador de 58-28 en favor del conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

La producción ofensiva permitió a los campeones ampliar su ventaja y controlar el partido durante su visita a Mexicali.

El trabajo defensivo también fue determinante para la victoria. La unidad de Auténticos Tigres consiguió cinco intercambios de balón, acciones que limitaron las oportunidades de los Zorros y favorecieron el dominio de los visitantes.

Con la combinación de una ofensiva productiva y una defensa que generó pérdidas de balón, la UANL sumó su sexto triunfo consecutivo de la temporada para colocar su marca en 6-0.

Auténticos Tigres administra cargas rumbo al cierre de temporada

Durante el encuentro, el cuerpo técnico de Auténticos Tigres rotó a todos sus jugadores con la intención de reducir el riesgo de lesiones y administrar las cargas físicas de cara a la recta final de la campaña.

El equipo campeón se prepara para una exigente agenda, con tres partidos en un periodo de nueve días, por lo que mantener a sus jugadores en condiciones óptimas será importante para afrontar los próximos compromisos.

El siguiente partido de los regiomontanos será el próximo viernes, cuando reciban a Borregos Guadalajara. Los Auténticos Tigres buscarán extender su racha ganadora y conservar el invicto después de seis jornadas.

Tras su contundente triunfo en Mexicali, la UANL continuará con su preparación para afrontar un calendario apretado y defender su condición de campeona.