Auténticos Tigres aplasta a Águilas Blancas en el Gaspar

El equipo de la UANL inició la defensa de su título de la Liga Mayor con una victoria de 49-7 ante más de diez mil aficionados.

Los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) comenzaron con éxito la defensa de su campeonato en la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), al derrotar 49-7 a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El encuentro, disputado ante más de diez mil aficionados en el Estadio Gaspar Mass, inició con una ceremonia de inauguración encabezada por el rector de la UANL, Santos Guzmán López, quien realizó la patada simbólica de salida en compañía de autoridades del IPN. Pese a que el conjunto visitante abrió el marcador 7-0 en el primer cuarto, la ofensiva auriazul respondió de inmediato con un pase de anotación del debutante mariscal de campo Mirko Martos hacia Christian Espinoza para igualar las acciones.

A partir de ese momento, el equipo regiomontano tomó el control absoluto del juego, dominando la primera mitad con un parcial de 35-7 gracias a las anotaciones de Ángel Alvarado, Erick Mercado y conversiones efectivas de José Álvarez.

En el tercer cuarto, una nueva llegada a las diagonales por parte de Alvarado y un regreso de intercepción a la zona de anotación por Gael Reyes sellaron el 49-7 definitivo. Para el último periodo, el entrenador en jefe Juan Antonio Zamora rotó a su personal para dar juego a los elementos suplentes bajo la dirección del mariscal José Ramón Cobas.

Tras el encuentro, el estratega Zamora Montemayor destacó el trabajo realizado por sus líneas ofensiva y defensiva, señalando que, aunque el resultado otorga confianza al grupo, mantendrán los trabajos de corrección semana a semana con el objetivo de disputar nuevamente el campeonato de la categoría.