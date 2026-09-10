Auténticos Tigres abre equipo de futbol americano para mujeres

La iniciativa busca ofrecer a las estudiantes un espacio propio dentro de una disciplina estrechamente ligada con la identidad deportiva de la UANL

La Universidad Autónoma de Nuevo León abrió una nueva etapa en su historia deportiva con la creación de Auténticos Tigres Femenil Tackle, su primer equipo de futbol americano equipado integrado exclusivamente por mujeres.

El proyecto comenzó formalmente con una prueba de selección realizada el 29 de agosto de 2026, a la que acudieron más de 40 alumnas de preparatorias y facultades interesadas en formar parte de la primera generación del conjunto universitario.

La iniciativa busca ofrecer a las estudiantes un espacio propio dentro de una disciplina estrechamente ligada con la identidad deportiva de la UANL, además de preparar una estructura que permita competir posteriormente en torneos nacionales e internacionales.

Más de 40 estudiantes respondieron a la convocatoria

Julio Manuel Oliva Alejo, head coach de la nueva escuadra, explicó que la conformación del equipo responde al objetivo de ampliar las oportunidades para las universitarias y atender el crecimiento que ha tenido esta modalidad en organizaciones independientes.

“Queremos igualdad de oportunidades para las muchachas. Hoy por hoy hemos conformado este equipo, que es una idea que nos trazamos desde hace tiempo y de la cual nos sentimos muy orgullosos porque ya es una realidad”.

El entrenador destacó que hasta ahora no existía un equipo universitario con estas características, por lo que reconoció la apertura institucional para llevar el proyecto al terreno de juego.

El primer entrenamiento se realizó el 1 de septiembre en el Estadio Raymundo Chico Rivera, con la presencia de José Antonio Zamora Montemayor, head coach del programa de Auténticos Tigres, así como de familiares de las jugadoras.

Auténticos Tigres Femenil debutará en octubre

Durante su primera etapa competitiva, el conjunto participará en la Football Xtremo Femenil Norte (FXF Norte), liga local externa que reúne a equipos de categoría libre. Su debut está previsto para octubre.

La meta a largo plazo es que Auténticos Tigres Femenil pueda representar a la Universidad en campeonatos nacionales, competir fuera del país y contribuir a que organismos como la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano consideren formalmente una rama para mujeres.

“Lo que queremos a futuro es que puedan jugar en los nacionales como Universidad, como Auténticos femenil, e incluso que puedan participar en competencias internacionales y lo mejor es que la ONEFA contemple también la posibilidad de trabajar con la rama femenil”.

La entrenadora Gisela Aguilar Martínez señaló que el proyecto surgió después de escuchar a jóvenes que buscaban oportunidades para practicar esta disciplina y que, ante la falta de un equipo femenil, incluso habían considerado integrarse a conjuntos varoniles.

Agregó que el reto será construir una escuadra competitiva desde su primera temporada y comenzar a disputar títulos bajo el nombre de la Universidad.

Jugadoras buscan abrir camino a nuevas generaciones

Dentro del proyecto se incorporó Aly Abigaíl Cortez Martínez, alumna de 21 años de la Facultad de Ciencias Químicas, quien ya contaba con experiencia en ligas locales y tenía como objetivo representar a la UANL.

“Nunca me había imaginado la posibilidad de tener un equipo de Tigres femenil y no quepo de la emoción”.

El inicio de Auténticos Tigres Femenil Tackle permitirá a sus integrantes competir con identidad universitaria y, al mismo tiempo, sentar las bases para que más mujeres encuentren oportunidades de desarrollo en el futbol americano equipado.